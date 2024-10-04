Голоса в голове: ученые объяснили, почему люди с шизофренией их слышат

Голоса в голове — главный штамп образа человека с ментальным расстройством. Люди с шизофренией действительно часто их слышат — а теперь ученые наконец-то разобрались в механике этого процесса.
Информацией о новом исследовании поделился научный портал IFLScience. Согласно ему, «голоса» — результат лишних сигналов, которые мозг получает от моторной системы. Это открытие может стать прорывом в вопросе лечения ментальных заболеваний, поскольку раньше врачи, разумеется, искали причины появления «лишних» голосов в нарушениях слуховых сигналов.
Слуховые галлюцинации — необязательная составляющая шизофрении, но это очень мешает даже тем людям, которые знают про свой диагноз. Человек, страдающий от такого расстройства, с трудом различает собственные мысли и «голоса». Это может мешать думать, или, в самых печальных случаях, заставлять людей верить, что внутренний голос диктует им свою волю.
Предыдущие исследователи полагали, что недуг связан с концепцией «сопутствующего разряда» (corollary discharge). Согласно ей, наш мозг подавляет внешние импульсы, когда производит их сам (например, мы обращаем меньше внимания на собственный голос, когда говорим). Считается, что здесь и происходит нарушение: человек, страдающий от расстройства, воспринимает все одинаково.
Авторы нового исследования не опровергают выводы коллег, но настаивают, что одним лишь сопутствующим разрядом расстройство не объяснить: одно дело, когда мозг не подавляет сигнал и слышит ваш голос, и совсем другое — если он слышит голос, которого вообще не существует.
Доктор Син Тянь, автор исследования, объясняет, что основная причина появления голосов — другой сигнал мозга, который называется «эфферентной копией» (efference copy). Это своего рода «предсказание» — когда вы собираетесь что-то сказать, мозг формирует слабый сигнал, в точности соответствующий тому, что вы будете говорить.
В здоровом организме этот сигнал направлен на нейроны, которые контролируют наш речевой аппарат — в результате мы, собственно, и говорим то, что собирались. Доктор Тянь полагает, что у страдающих от шизофрении этот сигнал «шумный»: он затрагивает не только нужные нейроны, но и другие — в частности, те, что отвечают за слух.
Чтобы проверить гипотезу, ученые протестировали 40 больных шизофренией с помощью электроэнцефалограммы, половина из которых слышала голоса, а половина — нет.
Результат показал, что проблемы с сопутствующим разрядом испытывают все 40 — а вот нарушения в эфферентной копии выявились только у тех, кто слышал голоса.
«Хотя эти галлюцинации называют слуховыми, само нарушение лежит вообще не в области системы слуха. Поэтому, если мы прав, то и лечить нужно другие участки мозга», — объясняет доктор Тянь. Кроме того, получается, что даже ложные сигналы производит сам мозг больного — после должного осмысления это полностью перевернет взгляд на болезнь, уверен ученый.
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