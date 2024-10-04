Голоса в голове: ученые объяснили, почему люди с шизофренией их слышат

В здоровом организме этот сигнал направлен на нейроны, которые контролируют наш речевой аппарат — в результате мы, собственно, и говорим то, что собирались. Доктор Тянь полагает, что у страдающих от шизофрении этот сигнал «шумный»: он затрагивает не только нужные нейроны, но и другие — в частности, те, что отвечают за слух.