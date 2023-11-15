Голос Эдит Пиаф воссоздаст ИИ. Его используют в байопике о певице

В предстоящем байопике об Эдит Пиаф используют искусственный интеллект (ИИ) для воссоздания голоса и образа легендарной французской актрисы и певицы, пишет Variety. Он обучается на сотня голосовых записях и изображениях артистка. За производство ленты отвечают Warner Music Entertainment и Seriously Happy.

В фильме «Эдит» затронут события, происходившие в жизни Пиаф с 1920-х по 1960-ые годы. Картину озвучит созданный ИИ голос. Создатели ленты обещают, что в проекте будут раскрыты неизвестные ранее моменты из жизни знаменитости.

«Это особый и трогательный опыт — вновь услышать голос Эдит. Благодаря технологии мы почувствовали, что опять находимся с ней в одной в комнате. Анимация замечательная, посредством фильма мы сможем показать настоящую сторону Эдит — ее радостную личность, юмор и непоколебимый дух».

Проект основан на идее Джули Вейль. Над сценарием она работала с Жилем Марлиаком.

«Ее история — одна из тех, что говорит о потрясающей стойкости, преодолении трудностей и вызове общественным нормам на пути к величию (to achieve greatness). И она все так же актуальна. Наша цель — использовать последние достижения в области анимации и технологий, чтобы донести эту вневременную историю до зрителей всех возрастов», — говорит Вейль.

Эдит Пиаф умерла в 1963 году. В числе исполненных ею композиций — легендарные La Vie en rose и Non, je ne regrette rien. Их записи вместе с другими песнями французской легенды тоже прозвучат в байопике. В фильмографии Пиаф значатся такие ленты, как «Любовники завтрашнего дня», «Музыка всегда», «Французский канкан», «Звезда без света» и многие другие.

Искусственный интеллект в работе над фильмами используют и в России. Например, ИИ сгенерирует образ Владимира Высоцкого в картине под названием «Володя». Нейросеть перенесет облик знаменитого барда на лицо актера.

Искусственный интеллект «поучаствует» в работе над вторым сезоном «Черной весны». В сериале он создаст визуал. Персонажей озвучат актеры из первого сезона проекта.