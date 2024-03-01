Голодовки и посты начинают благотворно влиять на органы на третьи сутки

«Нам впервые удалось проследить на молекулярном уровне за тем, как меняется работа тела во время продолжительной голодовки или поста. Полученные нами сведения говорят в пользу того, что продолжительный отказ от пищи не только позволяет избавиться от лишнего веса, но и улучшает работу многих органов тела, однако эти плюсы начинают проявлять себя лишь через три дня после отказа от пищи — значительно позже, чем мы думали в прошлом», — заявила профессор QMUL Клаудия Лангенберг, чьи слова приводит пресс-служба вуза.