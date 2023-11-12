Голодный сезон: как подкармливать птиц зимой

Синички — одни из самых известных птиц в России. Эта маленькая птичка получила свое название не из-за синеватых перышек на спине, а из-за пения, похожего на звучание колокольчика.

Сегодня, 12 ноября, отмечается Синичкин день. Праздник придумали наши предки, так как именно в эту дату зимующие птицы прилетают в города и села. Славяне считали, что эти пернатые приносят в дом счастье, поэтому взрослые рядом с домом обязательно чинили кормушки, а на деревьях развешивали веревочки с кусочками сала.

Наши предки действовали абсолютно верно, подкармливая птиц салом. А что еще можно дать птицам зимой? Рассказываем, как правильно кормить пернатых и не навредить им.

Когда начинать подкормку?

Как только установится температура от −10°С, постоянный снежный покров и веточки деревьев покроются льдом, можно начинать подкармливать зимующих птиц.

Птицам необходимо поддерживать температуру своего тела, а особенно в холодный сезон. Чем морознее на улице — тем больше пернатым требуется пищи. Тут важно не перестараться с кормлением.

Когда потеплеет и снег растает, подкормку лучше прекратить, чтобы птицы не забыли, как добывать пищу. После того, как морозы снова «ударят», можно вернуться к угощениям для пернатых.

Какие продукты подойдут лучше всего?

Для подкормки зимующих птиц лучше всего использовать высококалорийную пищу: семена подсолнечника, очищенный арахис, лесные и грецкие орехи. Также в кормушки можно положить несоленое и неперченое сало, пресный сыр и творог. Главное, чтобы все продукты были свежими и сырыми. Еще могут подойти злаки, шишки, желуди, засушенные ягоды рябины или боярышника. Утки в водоемах предпочитают крупы или специальный комбикорм.

Главное, не подкармливать птиц хлебом. Дрожжи и сахар для них являются вредными веществами. Влага, содержащаяся в хлебе, замерзает при низких температурах.

Как правильно кормить птиц?

Можно разместить на деревьях кормушки, купленные в магазине, или изготовить их самостоятельно. Например, часто можно увидеть самодельные кормушки в виде пластиковых бутылок/упаковок с вырезанным сбоку окошком для доступа птиц к корму.

Сейчас также существуют автоматические кормушки с дозаторами, позволяющими в определенное время подавать пищу. Во многих городских парках установлены стационарные места кормления, куда можно положить продукты.

Зачем вообще кормить птиц?

Несмотря на то, что зимующие пернатые могут круглогодично сами добывать себе пищу в виде личинок насекомых, спрятавшихся в стволах и почках деревьев и кустов, этого может не хватить в суровое для пернатых время. Поэтому до весны могут дожить не все.

Подкармливая птиц, люди заботятся и о сельском хозяйстве: чем больше пернатых смогут выжить зимой, тем больше насекомых-вредителей они уничтожат весной и летом.

Анна Морозова