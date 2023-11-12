Голодный сезон: как подкармливать птиц зимой
И как не навредить пернатым.
И как не навредить пернатым.
Синички — одни из самых известных птиц в России. Эта маленькая птичка получила свое название не из-за синеватых перышек на спине, а из-за пения, похожего на звучание колокольчика.
Сегодня, 12 ноября, отмечается Синичкин день. Праздник придумали наши предки, так как именно в эту дату зимующие птицы прилетают в города и села. Славяне считали, что эти пернатые приносят в дом счастье, поэтому взрослые рядом с домом обязательно чинили кормушки, а на деревьях развешивали веревочки с кусочками сала.
Наши предки действовали абсолютно верно, подкармливая птиц салом. А что еще можно дать птицам зимой? Рассказываем, как правильно кормить пернатых и не навредить им.
Как только установится температура от −10°С, постоянный снежный покров и веточки деревьев покроются льдом, можно начинать подкармливать зимующих птиц.
Птицам необходимо поддерживать температуру своего тела, а особенно в холодный сезон. Чем морознее на улице — тем больше пернатым требуется пищи. Тут важно не перестараться с кормлением.
Когда потеплеет и снег растает, подкормку лучше прекратить, чтобы птицы не забыли, как добывать пищу. После того, как морозы снова «ударят», можно вернуться к угощениям для пернатых.
Для подкормки зимующих птиц лучше всего использовать высококалорийную пищу: семена подсолнечника, очищенный арахис, лесные и грецкие орехи. Также в кормушки можно положить несоленое и неперченое сало, пресный сыр и творог. Главное, чтобы все продукты были свежими и сырыми. Еще могут подойти злаки, шишки, желуди, засушенные ягоды рябины или боярышника. Утки в водоемах предпочитают крупы или специальный комбикорм.
Главное, не подкармливать птиц хлебом. Дрожжи и сахар для них являются вредными веществами. Влага, содержащаяся в хлебе, замерзает при низких температурах.
Можно разместить на деревьях кормушки, купленные в магазине, или изготовить их самостоятельно. Например, часто можно увидеть самодельные кормушки в виде пластиковых бутылок/упаковок с вырезанным сбоку окошком для доступа птиц к корму.
Сейчас также существуют автоматические кормушки с дозаторами, позволяющими в определенное время подавать пищу. Во многих городских парках установлены стационарные места кормления, куда можно положить продукты.
Несмотря на то, что зимующие пернатые могут круглогодично сами добывать себе пищу в виде личинок насекомых, спрятавшихся в стволах и почках деревьев и кустов, этого может не хватить в суровое для пернатых время. Поэтому до весны могут дожить не все.
Подкармливая птиц, люди заботятся и о сельском хозяйстве: чем больше пернатых смогут выжить зимой, тем больше насекомых-вредителей они уничтожат весной и летом.
Анна Морозова