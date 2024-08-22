Голодный купит больше. Эксперт раскрыла секрет запаха булочек у магазинов

Аппетитный запах булочек в магазине и возле него — не издержки производства, а очередной ход, с помощью которого торговые сети пытаются заманить покупателя. Об этом aif.ru рассказала маркетолог Юлия Соловьева.
«Запах хлеба сильно возбуждает аппетит, а голодный человек всегда покупает больше, — объяснила эксперт. — Об этом прекрасно знают все маркетологи, поэтому в продуктовых магазинах часто ставят печь для выпечки хлеба. Дело не только в том, что свое производство — это выгодно. Основная прибыль здесь идет от увеличения общего объема покупок, поэтому выпечку хлеба запускают в среднем раз в час, чтобы запах был всегда сильный».
Более того, добавила Соловьева, сейчас «прогресс» дошел до того, что в магазинах уже просто используют ароматизаторы с запахом свежей сдобы, что дает ровно такой же эффект.
На самом деле, лидер по возбуждению аппетита — запах кофе, поэтому сейчас во многих магазинах при входе появились кофе-автоматы.
«Они не только создают прибыль благодаря своему прямому назначению, но и увеличивают общую кассу. Также стимулирует аппетит запах жареного мяса, поэтому через некоторое расстояние от отдела со сдобой часто стоит печь с курочками-гриль, чтобы продолжать поддерживать в нас чувство голода», — отметила маркетолог.
Магазины используют также фруктовые и шоколадные ароматизаторы, запах сахарной ваты в отделах со сладостями. Лимонный аромат ассоциируется со свежестью и используется в отделах с рыбой, пояснила собеседница.
«Правильный запах в среднем способен поднять выручку магазина от 5% до 40%, — добавила Соловьева. — Всего в аромамаркетинге используется более 350 ароматов».