Голодный купит больше. Эксперт раскрыла секрет запаха булочек у магазинов

«Запах хлеба сильно возбуждает аппетит, а голодный человек всегда покупает больше, — объяснила эксперт. — Об этом прекрасно знают все маркетологи, поэтому в продуктовых магазинах часто ставят печь для выпечки хлеба. Дело не только в том, что свое производство — это выгодно. Основная прибыль здесь идет от увеличения общего объема покупок, поэтому выпечку хлеба запускают в среднем раз в час, чтобы запах был всегда сильный».