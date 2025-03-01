Голод заставил рептилий вести себя рискованно

По словам исследователей, это показывает различие в поведении рептилий в отличие от их состояния. Если ящерица не сильно голодна, то, скорее всего, она будет искать менее рискованного поведения и будет искать пищу, не подвергаясь опасности. Однако если еды нет в течение нескольких дней, рептилия будет рисковать. Все дело в том, что выбор между двойной порцией корма и голодом может быть решающим.