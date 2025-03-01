Голод заставил рептилий вести себя рискованно

Во время поиска пищи животным нужно принимать стратегические решения. В особенности это касается ситуаций, когда они очень голодны. Чтобы проверить, как недостаток еды влияет на рептилий, ученые из Индии провели интересный эксперимент.
Для проведения научной работы, опубликованной в журнале Biology Letters, ученые разделили горных агам на две группы: «сытые» получали еду каждый день, а «голодные» оставались без корма по двое суток.
Затем рептилиям в двух группах предлагали на выбор две миски с разным количеством лакомства: в первой находилось одинаковое («безопасное») число кормовых личинок, а во второй личинок либо не было вообще, либо было вдвое больше, чем в «безопасной».
В итоге группа «сытых» выбирала чаще «стабильную», но небольшую порцию пищи, а «голодные», наоборот, рисковали, чтобы получить двойную порцию корма.
Ученые заметили, что в конце эксперимента две группы получили почти равное количество пищи. При этом значимых различий между самцами и самками в выборе «рискованной» или «стабильной» стратегии не было.
По словам исследователей, это показывает различие в поведении рептилий в отличие от их состояния. Если ящерица не сильно голодна, то, скорее всего, она будет искать менее рискованного поведения и будет искать пищу, не подвергаясь опасности. Однако если еды нет в течение нескольких дней, рептилия будет рисковать. Все дело в том, что выбор между двойной порцией корма и голодом может быть решающим.
Поскольку горным агамам надо поддерживать высокий уровень активности в течение всего года, авторы научной работы заключили, что такая гибкая система принятия решений помогает им эффективно распоряжаться энергетическими ресурсами.
В дальнейших исследованиях ученые планируют выяснить, как ящерицы принимают подобные рискованные решения в естественной среде обитания, где помимо голода также есть хищники, конкуренция и меняющиеся погодные условия.
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