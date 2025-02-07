Голландская лингвистка посвятила жизнь языку коров

В мире существует более 2500 языков — и это только те, на которых говорят люди. С помощью звуков, движений и знаков делятся информацией птицы, кошки и другие животные, а ученые регулярно проводят эксперименты на обезьянах или, скажем, воронах, чтобы выяснить, насколько те понимают человеческую речь.
Но что насчет коров? Есть ли у них язык? Или они все понимают, но ничего не говорят — только издают «му»? Эти вопросы всерьез заинтересовали Леонию Корнипс, лингвиста из Нидерландов — причем увлекли настолько, что женщина решила посвятить изучению коровьего языка всю жизнь.
Историю Леони рассказал Vice. Леония работает социолингвистом в Институте Меертенса в Амстердаме. Она начала трудиться там еще в 90-х, и десятки лет исследовала различия между разными диалектами голландского, но в последние годы фокус внимания женщины изменился: она решила, что коровы интереснее.
Теперь Леония ставит целью доказать, что эти животные обладают достаточным интеллектом, чтобы демонстрировать комплексное социальное поведение и выражать мысли через звуки и телодвижения.
«Проблема в том, что люди плохо понимают, что такое “язык”. Обычно они полагают, что он должен состоять из слов», — объясняет лингвистка. В то же время для животных язык тела часто так же важен, как и издаваемые звуки, если не важнее — убедиться в этом можно, пообщавшись с любой домашней кошкой или собакой, которые передают самые разные послания через позу и движения.
Но вернемся к коровам. Как уже выяснила Леония, эти животные общаются друг с другом, шевеля ушами. Таким же образом они пытаются коммуницировать и с людьми — просто люди об этом не подозревают.
Большинство исследователей коров изучали звуки, которые издают животные, и игнорировали язык их тела — например, есть работа 2015 года (тоже из Нидерландов), авторы которой ищут связь между тональностью, в которой мычит корова, и ее самочувствием.
Чтобы коровы приняли Леонию в свое стадо, женщина даже имитирует их приветственный ритуал — насколько она его понимает. Иначе, по словам лингвиста, животные не станут ей доверять и не раскроют свои коровьи тайны.
«Раньше я шла сразу к корове и пыталась ее потрогать — животное сразу пятилось от меня и замыкалось в себе», — рассказывает Леония. Постепенно она поняла, что нужно уважать личное пространство коровы: расставить руки в стороны и посмотреть животному в глаза: после чего попеременно отводить взгляд, пока корова не привыкнет к человеку рядом. Главное, объясняет Леония — это терпение.
Еще одно открытие, сделанное Леонией: коровы используют в общении окружающую среду. Они по-разному ведут себя в хлеву и на свежем воздухе, а при случае могут, например, постучаться об изгородь.
Общее построение фраз на языке ушей происходит так: сперва корова мычит, чтобы привлечь внимание другой особи. Та отвечает не сразу — иногда даже через 60 секунд.
А все время между звуками животные двигают ушами и шеей, передавая настоящее сообщение. Содержание этих посланий пока остается для лингвиста загадкой, но она намерена продолжать исследования.
Чаще всего с коровами общаются фермеры, которые воспринимают животных во многом как сельскохозяйственный ресурс — и для общения с человеком корова существенно упрощает свой язык, потому что не ждет особого понимания.
Помимо лингвистики Леония занимается вопросами прав животных — ученая надеется, что в будущем люди смогут воспринимать коров не только как источник продуктов питания, но и как полноценных собеседников — и тогда переводчик будет очень кстати.
Кстати, животные умеют не только разговаривать, но и считать: рассказывали об этом на примере ворон.