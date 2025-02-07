Голландская лингвистка посвятила жизнь языку коров

«Проблема в том, что люди плохо понимают, что такое “язык”. Обычно они полагают, что он должен состоять из слов», — объясняет лингвистка. В то же время для животных язык тела часто так же важен, как и издаваемые звуки, если не важнее — убедиться в этом можно, пообщавшись с любой домашней кошкой или собакой, которые передают самые разные послания через позу и движения.