Голландец Снейп описал впечатления от поездки на верхнем боковом месте в поезде

Пожалуй, мы ни за какие коврижки не поедем в плацкарте на верхней боковушке у туалета. Разве что в случае, когда нам нужно куда-то срочно уехать и другого транспорта, кроме поезда, нет. Но не перевелись еще энтузиасты, которые не прочь проверить эффект этого места на себе. Одним из таких экспериментаторов оказался голландец Махил Снейп. И вот какие впечатления остались у него после поездки.
Сразу стоит оговориться, что на боковушке у туалета Махил оказался не потому, что хотел максимально прочувствовать романтику поездок в поезде. Просто других мест не было. Он был наслышан о том, что такое место лучше не брать, но все же решил рискнуть и проверить на себе, насколько правдивы рассказы опытных путешественников.
К счастью Махила, он ехал в поезде с автоматическими дверями. Они не шумели и не били по боковым местам, как это могло бы быть в случае со старой версией. Поначалу это место ему даже понравилось: внизу можно посидеть, поесть, поболтать с соседями, а на своем месте — лежать и ехать в сторону выбранного направления. Но тут наступила ночь.
Перед сном все пассажиры поезда выдвинулись в сторону туалета, кто за чем. А Махил в это время уже пытался уснуть. Он с пониманием отнесся к естественным человеческим потребностям, поэтому терпел и ждал, когда все закончат свои делишки. В итоге заснуть у Махила получилось только со всем поездом.
Сон продлился ровно два часа. Спустя это время к туалету потянулись «совы», выпившие слишком много жидкости перед сном.
«Я начал слышать, как открывается дверь туда-сюда. И если днем в жизненном шуме дверь вообще не слышно было, но ночью каждый раз, когда открылась, она пела: “Вжиииик-вжиииик”. Пора придумать дверь беззвучную».
Заснуть снова у Махила получилось только в районе пяти утра. Но стоило ему только задремать, как он услышал голос своего сына — мальчик просил отца проводить его в туалет. Вместе с ребенком проснулись и другие пассажиры, и эпопея с бесконечным паломничеством в туалет продолжилась.
После этой поездки Махил понял, как сделать поездки на верхней боковушке у туалета более комфортными (давно известный россиянам лайфхак, встретить такое можно во многих поездах. — Прим. ред.).
«Повестить одеяло или простынку. Хотя от звука это не помогает, свет с туалетного коридора тогда не светит в глаза».
Теперь Махил считает, что иностранцам, которые решили закрепиться в России, кроме обычного тестирования, нужно проходить еще краткий курс выживания.
«Подергать все сорняки на какой-нибудь даче, попробовать холодец и окрошку с квасом, проехать на боковушке у туалета», — перечислил испытания уроженец Западной Европы.
Если все перечисленное иностранец сможет преодолеть, значит, он точно готов к жизни в России.