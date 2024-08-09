Голландец Снейп описал впечатления от поездки на верхнем боковом месте в поезде

Пожалуй, мы ни за какие коврижки не поедем в плацкарте на верхней боковушке у туалета. Разве что в случае, когда нам нужно куда-то срочно уехать и другого транспорта, кроме поезда, нет. Но не перевелись еще энтузиасты, которые не прочь проверить эффект этого места на себе. Одним из таких экспериментаторов оказался голландец Махил Снейп. И вот какие впечатления остались у него после поездки.