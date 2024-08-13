Голландец побил мировой рекорд, пройдя босиком почти 3500 км

Бывший военный Антон Нотенбом начал ходить пешком в 2019 году после депрессии. Таким образом он привлекает внимание к проблеме психического здоровья мужчин. По его мнению, ходьба босиком — «форма заботы о себе». Он также является обладателем рекорда Гиннесса за самый длительный поход босиком вдоль восточного побережья Австралии — тогда он прошел 1800 миль (2,9 км). К тому же он стал первым, кто дошел босиком до базового лагеря Эвереста.