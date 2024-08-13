Голландец побил мировой рекорд, пройдя босиком почти 3500 км

37-летний голландский ветеран войны и участник военных действий в Афганистане Антон Нотенбом установил новый мировой рекорд, пройдя босиком 3450 км за 175 дней, пишет NL Times.
Сколько из этого он шел, а сколько — отдыхал, не уточняется. Однако на сайте благотворительной организации Brave Men Talk, в пользу которого Нотенбом и задумал этот поход, говорится, что он преодолевает порядка 12 миль ежедневно (19,3 км).
Рекорд был установлен в американском городе Сент-Луисе, штат Миссури, в 15:00 по местному времени 11 августа. Сам Нотенбом написал в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России), что это новый рекорд Гиннесса, однако на официальном сайте Книги рекордов достижение пока не зафиксировано.
До этого рекорд самого длительного путешествия босиком принадлежал поляку Павлу Дуракевичу — он преодолел 3409,75 км во Франции и Испании.
Антон Нотенбом начал свое путешествие 17 февраля на пляже Санта-Моники в Калифорнии и еще не закончил — изначально его целью было пройти пешком из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, с западного на восточное побережье США. Сейчас ему предстоит преодолеть дорогу в 1700 км, он рассчитывать прибыть на площадь Таймс-сквер 2 ноября.
Как рассказали изданию представители Нотенбома, мужчина «полностью измотан» и особенно страдает «от раскаленных дорог». Сейчас температура воздуха по маршруту путешественника в дневное время достигает в среднем 35. За полгода он пересек 13 штатов, перешел Долину Смерти (межгорную впадину в районе пустыни Мохаве и Большого Бассейна в штате Калифорния, к юго-востоку от горного хребта Сьерра-Невада) и хребет Скалистые горы.
За время своего пути Нотенбом собрал более €18,7 тыс. добровольных пожертвований. Средства направлены в различные организации, которые занимаются психическим здоровьем мужчин: Movember, Mind и Brave Men Talk Foundation.
Бывший военный Антон Нотенбом начал ходить пешком в 2019 году после депрессии. Таким образом он привлекает внимание к проблеме психического здоровья мужчин. По его мнению, ходьба босиком — «форма заботы о себе». Он также является обладателем рекорда Гиннесса за самый длительный поход босиком вдоль восточного побережья Австралии — тогда он прошел 1800 миль (2,9 км). К тому же он стал первым, кто дошел босиком до базового лагеря Эвереста.