Голикова заявила о необходимости замещения больше десяти миллионов работников

Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова, пишет «Интерфакс».
Говоря о потребностях в кадрах, Голикова оценила ее в 3,1 миллиона человек к 2030 году относительно показателя 2022 года.
«Практически это означает следующее: до 2030 года нам нужно дополнительно вовлечь в экономику порядка 800 тысяч человек», — заявила вице-премьер.
Всего, говоря о замещении и вовлечению в экономику трудящихся, необходимо 10,9 миллиона человек, заключила Татьяна Голикова.
Напомним, Министерство труда и социальной защиты России спрогнозировало снижение потребности в государственных служащих и продавцах в стране к 2029 году. По данным ведомства, в ближайшие четыре года ожидается существенное снижение спроса на новых сотрудников.
Ранее глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заявил, что государственный сектор, в котором работает большое число людей, мог бы стать источником кадров для отраслей, где наблюдается дефицит специалистов.