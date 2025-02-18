Голикова рассказала, сколько россиян прошли диспансеризацию в 2024 году

«По данным регионов, диспансеризацию и профосмотры прошли более 82 миллиона взрослых, из них 42,5 миллиона — это трудоспособное население, и 27 миллионов детей. Это почти 75% населения РФ», — сказала Голикова на совещании правительства с президентом РФ по итогам диспансеризации за 2024 год.