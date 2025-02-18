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Голикова рассказала, сколько россиян прошли диспансеризацию в 2024 году

Голикова: диспансеризацию в 2024 году прошли почти 75 процентов населения России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Диспансеризацию в прошлом году прошли 82 миллиона взрослых и 27 миллионов детей, что составляет почти 75% всего населения России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«По данным регионов, диспансеризацию и профосмотры прошли более 82 миллиона взрослых, из них 42,5 миллиона — это трудоспособное население, и 27 миллионов детей. Это почти 75% населения РФ», — сказала Голикова на совещании правительства с президентом РФ по итогам диспансеризации за 2024 год.

По её данным, профосмотры прошли 97% российских детей. Среди подростков заболевания были выявлены у 200 тысяч. Из них 141 тысяча направлены на лечение до развития серьезных заболеваний.

В 2023 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 60% населения.