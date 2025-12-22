Голикова назвала регионы, где начала расти рождаемость

Вице-премьер напомнила о мерах, направленных на рост рождаемости в стране. В этом году был реализован упрощенный порядок предоставления единого пособия, что, по ее мнению, оказало положительный эффект на 5 млн семей и 9,6 млн детей, а также более 140 тыс. беременных женщин, пояснила она. Пособие по беременности и родам для студенток получили 3,5 тыс. девушек. В 41 регионе с низким коэффициентом рождаемости меры поддержки направлены на более 200 тыс. семей.