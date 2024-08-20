«Годы в тюрьме собственного мозга»: врачи нашли признаки сознания у каждого четвертого пациента в коме

«И от этого, конечно, все немножко холодеет внутри, — прокомментировала результаты исследования научный журналист Ирина Якутенко. — Представьте: у вас случается инсульт или вы попадаете в аварию, где получаете травму головы, и следующие несколько лет находитесь в коме. Все думают, что вы овощ, не обращают на вас внимания, держат в комнате с постоянно включенным светом или, наоборот, выключенным, разговаривают при вас обо всем, в том числе и о вас, так, будто вас здесь нет. Ну и конечно, скука. Даже представить страшно: годы лежать, не получая релевантных внешних стимулов, не в состоянии реализовать свои желания — почесать там, где чешется, унять боль и так далее. Это настоящий кошмар наяву».