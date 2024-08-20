«Годы в тюрьме собственного мозга»: врачи нашли признаки сознания у каждого четвертого пациента в коме

Результаты нового исследования, проведенного международной командой специалистов, заставляют по-иному взглянуть на пациентов, находящихся в коме. Исследователи, статья которых опубликована в The New England Journal of Medicine, обнаружили, что многие из тех, кто, как кажется, не реагирует на внешние раздражители, на самом деле находится в сознании.
В ходе исследования, проходившего в шести крупных медицинских центрах США, Великобритании и Европы, 241 пациенту, лежащему в коме из-за тяжелой травмы мозга, давали голосом простые инструкции. Например, такие: «Представьте, что вы сжимаете и разжимаете ладонь», а спустя 15−30 секунд: «Прекратите представлять, что вы сжимаете и разжимаете ладонь». При этом за активностью мозга пациентов следили с помощью методов функциональной магнитно-резонансной томографии и электроэнцефалографии.
Оказалось, что по крайней мере у четверти пациентов (25%) в ответ на эти инструкции в течение нескольких минут наблюдается заметная активность мозга именно в тех регионах, которые отвечают за действия, которые их просили выполнить. Это означает, что находящиеся в вегетативном состоянии люди не только услышали и поняли, чего именно от них хотят, но и смогли запомнить эти просьбы и сосредоточить свое внимание для того, чтобы их исполнить.
То есть сохранение сознания и мышления при полном отказе двигательных способностей в результате травмы мозга. До сих пор считалось, что этот феномен может встречаться примерно у 15−20% пациентов, не реагирующих на внешние раздражители, но новые данные заставляют взглянуть на эту ситуацию иначе — не исключено, что пациентов в коме, на самом деле сохраняющих сознание, гораздо больше.
«И от этого, конечно, все немножко холодеет внутри, — прокомментировала результаты исследования научный журналист Ирина Якутенко. — Представьте: у вас случается инсульт или вы попадаете в аварию, где получаете травму головы, и следующие несколько лет находитесь в коме. Все думают, что вы овощ, не обращают на вас внимания, держат в комнате с постоянно включенным светом или, наоборот, выключенным, разговаривают при вас обо всем, в том числе и о вас, так, будто вас здесь нет. Ну и конечно, скука. Даже представить страшно: годы лежать, не получая релевантных внешних стимулов, не в состоянии реализовать свои желания — почесать там, где чешется, унять боль и так далее. Это настоящий кошмар наяву».
Например, о том, как наладить коммуникацию с такими пациентами, как помочь им восстановиться, как изменить отношение к ним в лучшую сторону.
Сейчас, по словам ведущего автора исследования Елены Бодиен из Массачусетской больницы общей практики, обнаружение признаков когнитивно-моторного разобщения у лежащего в коме пациента полностью меняет отношение к нему медиков и родственников — с ним начинают разговаривать, ставить ему музыку, искать малейшие знаки сознательных действий. А если таких признаков не находят, то пациента могут не включить в программу интенсивной реабилитации, а даже раньше времени отключить от систем жизнеобеспечения.
«Если станет ясно, что значительная часть пациентов в вегетативном состоянии слышат и понимают происходящее… то можно, например, включать им телевизор или радио, ставить любимые подкасты, аудиокниги и так далее. Понятно, что мы не сможем полностью удовлетворить их желания и стремления, но все-таки, как мне кажется, так этим людям будет легче переживать годы в тюрьме собственного мозга», — отметила Ирина Якутенко.