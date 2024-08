«Годы в тюрьме собственного мозга»: врачи нашли признаки сознания у каждого четвертого пациента в коме

Результаты нового исследования, проведенного международной командой специалистов, заставляют по-иному взглянуть на пациентов, находящихся в коме. Исследователи, статья которых опубликована в The New England Journal of Medicine, обнаружили, что многие из тех, кто, как кажется, не реагирует на внешние раздражители, на самом деле находится в сознании.