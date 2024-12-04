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Гоблины и тролли: эксперты выбрали 10 худших фэнтези-фильмов всех времен

Список составил американский кинопортал Collider.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail

Вот уже почти полтора века магия кинематографа позволяет творцам по всему миру воплощать на киноэкранах волшебную красоту нашего мира в художественном и документальном кино. Но иногда хочется отдохнуть от высокого искусства и просто посмотреть на героических варваров, роботов-полицейских с катаной или гоблинов, которые живут в унитазе: для этого есть фильмы в жанре фэнтези, фантастики или ужасов.

Чаще всего фильмы в этих жанрах не претендуют на высокое звание «киноискусства», но даже среди них встречаются образцы, которые впечатляют своим низким качеством. Подборку именно таких фильмов опубликовал американский кинопортал Collider: когда «так плохо, что уже хорошо».

10. Гоблины

Лука Берковичи, 1985

Джонатан Грейвз разбирает вещи в старом отцовском доме и обнаруживает оккультные предметы в подвале. С их помощью он случайно вызывает маленьких кровожадных зеленых существ, которые быстро распространяются по миру. Фильм можно было бы счесть несмешным и халтурным клоном «Гремлинов» Джо Данте, но обе картины снимались одновременно и вышли в одно и то же время.

9. Джейсон отправляется в ад: Последняя пятница

Адам Маркус, 1993

Девятая и последняя часть франшизы «Пятница, 13». Джейсон Вурхиз снова был убит, вселился в патологоанатома, проводившего вскрытие, и теперь ищет своих потомков: девушку, последнюю из рода маньяка, пытается спасти ее парень, но нелогичный сценарий фильма и полное игнорирование канонов серии не может спасти ничего.

8. Минотавр (2006)

Джонатан Инглиш, 2006

Несмотря на звезду в главной роли (Том Харди), фильм даже не попал в кинотеатры и сразу вышел на DVD: актеры переигрывают, спецэффекты соответствуют уровню «фильма на DVD», а сюжет с трудом натянут на миф о чудище с головой быка и древнегреческом герое.

7. Беовульф (1999)

Грэм Бейкер, 1999

После звездной роли в «Горце» Кристоферу Ламберту пришлось сняться в целом ряде провальных фантастических фильмов в 90-е: впрочем, «Беовульф» выделяется даже из них. Амбициозный замысел и серьезная литературная основа (англосаксонский эпос VII века) не помогли: переигрывание актеров и нелогичный сюжет не вытягивают даже щедро разбросанные постельные сцены.

«Лучший» момент в фильме — когда герои запирают целую толпу крестьян в амбаре, чтобы уберечь их от чудищ, забыв, что чудища сидят в этом же амбаре (возможно, режиссеру просто надоело платить статистам).

6. Стан Хельсинг (2009)

Бо Дзенга, 2009

Две подружки зовут сотрудника видеопроката на костюмированную вечеринку, где все одеты в разных киногероев и шутят на эту тему. Среди фильмов-пародий встречаются настоящие шедевры: например, «Очень страшное кино» братьев Уэйанс. «Стан Хельсинг», увы, не из их числа: грубый, плоский и несмешной юмор заставит скривиться даже 12-летнего зрителя.

5. Ворон 4: Жестокое причастие (2005)

Лэнс Манджиа, 2005

Первый «Ворон» стал знаменитым за счет яркого и притягательного визуального стиля и ужасной трагедии: на съемках погиб исполнитель главной роли, восходящая звезда Брэндон Ли, которому было всего 28 лет. Четвертая часть лениво пересказывает историю первой (главарь банды становится бессмертным демоном и хочет принести в жертву друзей), но даже близко не приближается к ней своими художественными качествами.

4. Бладрейн (2005)

Уве Болл, 2005

Уве Болл — человек, безумно любящий экранизировать компьютерные игры, но совершенно не заботящийся о качестве экранизаций. Многие считают его худшим режиссером XXI века. «Бладрейн» — яркий пример творчества автора: в оригинальной видеоигре вампирши в латексных костюмах с гигантскими клинками сражались с армией нацистов, но даже такой яркий первоисточник не помог Боллу создать запоминающуюся картинку: местами режиссер не справился даже с задачей сделать так, чтобы персонажи попадали в кадр, а кадры монтировались друг с другом в логической последовательности.

3. Лепрекон: Начало (2014)

Зак Липовски, 2014

Серия ужастиков об ирландском демоне, который слишком любит золото, всегда кренилась в сторону глуповатой комедии: во второй половине 90-х вышло целых 6 «Лепреконов». Через 11 лет после этого франшизу зачем-то решили перезапустить, но оригинал, похоже, никто из тех, кто работал над новым фильмом, не посмотрел: в этом фильме нет ни шуток, ни гротескных декораций, ни даже какого-нибудь ужаса: только скучные бесцветные кадры.

2. Один в темноте (2005)

Уве Болл, 2005

Еще одно произведение от любителя видеоигр — на этот раз культового игрового мистического ужастика из середины 90-х. Впрочем, в фильме нет ни ужасов, ни мистики, ни игривости. Связного сюжета и запоминающихся актеров тоже нет — неудивительно, что на агрегаторе рейтингов Rotten Tomatoes эта картина получила рекордный 1% из ста возможных.

1. Тролль 2

Клаудио Фрагассо, 1990

В этой выдающейся итальянской кинокартине примечательно все, включая название. Во-первых, это не сиквел оригинального «Тролля». Во-вторых, в ней вообще нет троллей. Зато есть история семьи, которая поехала на каникулы в лесной лагерь и выяснила, что люди вокруг — это переодетые гоблины, которые хотят их съесть.

Невероятно дешевый и карикатурный фильм представляет собой лучшие клише из плохих фильмов 80-х: абсурд, копеечные спецэффекты и сюжет, собранный будто вслепую. Этот фильм авторы сайта даже советуют посмотреть, просто чтобы знать, насколько плохим бывает кино: все так плохо, что от этого можно даже получить удовольствие.

Ранее делились подборкой из семи фильмов про юристов: от героических судебных баталий до смешных и ярких комедий.