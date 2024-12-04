Гоблины и тролли: эксперты выбрали 10 худших фэнтези-фильмов всех времен

Вот уже почти полтора века магия кинематографа позволяет творцам по всему миру воплощать на киноэкранах волшебную красоту нашего мира в художественном и документальном кино. Но иногда хочется отдохнуть от высокого искусства и просто посмотреть на героических варваров, роботов-полицейских с катаной или гоблинов, которые живут в унитазе: для этого есть фильмы в жанре фэнтези, фантастики или ужасов.
Чаще всего фильмы в этих жанрах не претендуют на высокое звание «киноискусства», но даже среди них встречаются образцы, которые впечатляют своим низким качеством. Подборку именно таких фильмов опубликовал американский кинопортал Collider: когда «так плохо, что уже хорошо».
10. Гоблины
Лука Берковичи, 1985
Джонатан Грейвз разбирает вещи в старом отцовском доме и обнаруживает оккультные предметы в подвале. С их помощью он случайно вызывает маленьких кровожадных зеленых существ, которые быстро распространяются по миру. Фильм можно было бы счесть несмешным и халтурным клоном «Гремлинов» Джо Данте, но обе картины снимались одновременно и вышли в одно и то же время.
9. Джейсон отправляется в ад: Последняя пятница
Адам Маркус, 1993
Девятая и последняя часть франшизы «Пятница, 13». Джейсон Вурхиз снова был убит, вселился в патологоанатома, проводившего вскрытие, и теперь ищет своих потомков: девушку, последнюю из рода маньяка, пытается спасти ее парень, но нелогичный сценарий фильма и полное игнорирование канонов серии не может спасти ничего.
8. Минотавр (2006)
Джонатан Инглиш, 2006
Несмотря на звезду в главной роли (Том Харди), фильм даже не попал в кинотеатры и сразу вышел на DVD: актеры переигрывают, спецэффекты соответствуют уровню «фильма на DVD», а сюжет с трудом натянут на миф о чудище с головой быка и древнегреческом герое.
7. Беовульф (1999)
Грэм Бейкер, 1999
После звездной роли в «Горце» Кристоферу Ламберту пришлось сняться в целом ряде провальных фантастических фильмов в 90-е: впрочем, «Беовульф» выделяется даже из них. Амбициозный замысел и серьезная литературная основа (англосаксонский эпос VII века) не помогли: переигрывание актеров и нелогичный сюжет не вытягивают даже щедро разбросанные постельные сцены.
«Лучший» момент в фильме — когда герои запирают целую толпу крестьян в амбаре, чтобы уберечь их от чудищ, забыв, что чудища сидят в этом же амбаре (возможно, режиссеру просто надоело платить статистам).
6. Стан Хельсинг (2009)
Бо Дзенга, 2009
Две подружки зовут сотрудника видеопроката на костюмированную вечеринку, где все одеты в разных киногероев и шутят на эту тему. Среди фильмов-пародий встречаются настоящие шедевры: например, «Очень страшное кино» братьев Уэйанс. «Стан Хельсинг», увы, не из их числа: грубый, плоский и несмешной юмор заставит скривиться даже 12-летнего зрителя.
5. Ворон 4: Жестокое причастие (2005)
Лэнс Манджиа, 2005
Первый «Ворон» стал знаменитым за счет яркого и притягательного визуального стиля и ужасной трагедии: на съемках погиб исполнитель главной роли, восходящая звезда Брэндон Ли, которому было всего 28 лет. Четвертая часть лениво пересказывает историю первой (главарь банды становится бессмертным демоном и хочет принести в жертву друзей), но даже близко не приближается к ней своими художественными качествами.
4. Бладрейн (2005)
Уве Болл, 2005
Уве Болл — человек, безумно любящий экранизировать компьютерные игры, но совершенно не заботящийся о качестве экранизаций. Многие считают его худшим режиссером XXI века. «Бладрейн» — яркий пример творчества автора: в оригинальной видеоигре вампирши в латексных костюмах с гигантскими клинками сражались с армией нацистов, но даже такой яркий первоисточник не помог Боллу создать запоминающуюся картинку: местами режиссер не справился даже с задачей сделать так, чтобы персонажи попадали в кадр, а кадры монтировались друг с другом в логической последовательности.
3. Лепрекон: Начало (2014)
Зак Липовски, 2014
Серия ужастиков об ирландском демоне, который слишком любит золото, всегда кренилась в сторону глуповатой комедии: во второй половине 90-х вышло целых 6 «Лепреконов». Через 11 лет после этого франшизу зачем-то решили перезапустить, но оригинал, похоже, никто из тех, кто работал над новым фильмом, не посмотрел: в этом фильме нет ни шуток, ни гротескных декораций, ни даже какого-нибудь ужаса: только скучные бесцветные кадры.
2. Один в темноте (2005)
Уве Болл, 2005
Еще одно произведение от любителя видеоигр — на этот раз культового игрового мистического ужастика из середины 90-х. Впрочем, в фильме нет ни ужасов, ни мистики, ни игривости. Связного сюжета и запоминающихся актеров тоже нет — неудивительно, что на агрегаторе рейтингов Rotten Tomatoes эта картина получила рекордный 1% из ста возможных.
1. Тролль 2
Клаудио Фрагассо, 1990
В этой выдающейся итальянской кинокартине примечательно все, включая название. Во-первых, это не сиквел оригинального «Тролля». Во-вторых, в ней вообще нет троллей. Зато есть история семьи, которая поехала на каникулы в лесной лагерь и выяснила, что люди вокруг — это переодетые гоблины, которые хотят их съесть.
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