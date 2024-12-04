Гоблины и тролли: эксперты выбрали 10 худших фэнтези-фильмов всех времен

Серия ужастиков об ирландском демоне, который слишком любит золото, всегда кренилась в сторону глуповатой комедии: во второй половине 90-х вышло целых 6 «Лепреконов». Через 11 лет после этого франшизу зачем-то решили перезапустить, но оригинал, похоже, никто из тех, кто работал над новым фильмом, не посмотрел: в этом фильме нет ни шуток, ни гротескных декораций, ни даже какого-нибудь ужаса: только скучные бесцветные кадры.