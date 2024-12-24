Гниль изводит. Врач рассказала, каким детям вредна елка дома

— Надо понимать, что живая елка в доме не показана, если ваш ребенок — аллергик. Безусловно, аллергия на хвою возникает крайне редко, ведь пыльца таких деревьев летает не так уж активно. Но у живой елки большую опасность представляют плесневые грибы на коре и иголках. Так как деревья срубают заранее и перед продажей хранят уже срубленными в местах с повышенной влажностью, то они неминуемо имеют повышенное число спор плесени. А пока дерево стоит в квартире, то количество продолжает увеличиваться. Потому такие деревья представляют опасность всем, кто имеет аллергию на плесень. Аллергию могут спровоцировать и эфирные масла, которые выделяет живое дерево или которые распыляются на искусственное. Но есть свои опасности и у искусственной елки. Ведь во время хранения на ее ветвях скапливается плесень. Это — тоже опасность для аллергиков. Также аллергию может вызывать материал, из которого изготовлена елка.