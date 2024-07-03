Глобальное потепление снизит выживаемость эмбрионов акул при нересте почти в восемь раз

«Эмбрионы акул особенно уязвимы для перемен условий окружающей среды. Вероятность их выживания является критически важным фактором, который определяет судьбу популяций этих рыб, для которых характерны медленные темпы жизни. Поэтому мы были сильно поражены тем, что лишь 11% эмбрионов будут выживать при самом неблагоприятном климатическом сценарии», — заявила научный сотрудник Лаборатории водных организмов и экосистем Ноэми Кулон, чьи слова приводит пресс-служба SEB.
Ученые пришли к такому выводу в рамках наблюдений за ростом большого числа зародышей европейских кошачьих акул, чьи представители широко встречаются в Атлантике у берегов Европы и Африки, а также в акватории Средиземного моря. Как и многие другие акулы, эти морские хищники откладывают так называемые «кошельки русалки» — яйца, заключенные внутрь твердых роговых капсул. Эмбрионы этих рыб проводят от 5 до 11 месяцев внутри таких структур, что делает их особенно чувствительными к переменам условий окружающей среды.
Руководствуясь подобными соображениями, европейские биологи проследили за тем, как температура воды, ее кислотно-щелочной баланс и прочие условия среды влияют на вероятность выживания эмбриона, скорость его роста и на первые месяцы жизни молодых акул после их выхода из «кошелька русалки». Эти сведения исследователи использовали для прогноза того, как дальнейшие перемены климата Земли будут влиять на рост молодых акул.
Проведенные ими расчеты показали, что при уменьшении объемов выбросов парниковых газов, а также при умеренном росте температур на Земле (2,7 градуса Цельсия к 2100 году), вероятность успешного нереста акул составит 81−83%, что близко к текущим значениям. Если же средние температуры на Земле вырастут на 4,4 градуса Цельсия, то тогда лишь 11% мальков акул будут доживать до того времени, когда они будут готовы покинуть «кошелек русалки».
По словам исследователей, столь сильное снижение вероятности успешного нереста связано с тем, что высокие температуры окружающей среды и перемены в уровне кислотности морской воды мешают эмбрионам поглощать желток, а также замедляют их рост и препятствуют формированию внутренних жабр. Понимание этого, как надеются биологи, позволит выработать меры, нацеленные на защиту популяций акул от резкого сокращения в результате глобального потепления.