Глобальное потепление снизит выживаемость эмбрионов акул при нересте почти в восемь раз

Проведенные ими расчеты показали, что при уменьшении объемов выбросов парниковых газов, а также при умеренном росте температур на Земле (2,7 градуса Цельсия к 2100 году), вероятность успешного нереста акул составит 81−83%, что близко к текущим значениям. Если же средние температуры на Земле вырастут на 4,4 градуса Цельсия, то тогда лишь 11% мальков акул будут доживать до того времени, когда они будут готовы покинуть «кошелек русалки».