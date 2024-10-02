Глобальное потепление может привести к распространению диареи

Исследователи изучили данные 3 млн случаев диареи в Дакке, столице Бангладеш, с 1981 по 2010 год. Дакка, как один из самых густонаселенных городов, регулярно сталкивается с вспышками этого заболевания. Исследователи изучили влияние температуры, влажности и осадков на число госпитализаций, связанных с диареей. Статья ученых опубликована в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases.