Глобальное потепление может привести к распространению диареи

Исследователи изучили данные 3 млн случаев диареи в Дакке, столице Бангладеш, с 1981 по 2010 год. Дакка, как один из самых густонаселенных городов, регулярно сталкивается с вспышками этого заболевания. Исследователи изучили влияние температуры, влажности и осадков на число госпитализаций, связанных с диареей. Статья ученых опубликована в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases.
Оказалось, что потепление климата заметно повышает риски диареи, причем среди людей всех возрастов. Даже, если получится достичь целей Парижского соглашения, ограничив потепление на Земле до 1,5−2 градусов, рост госпитализаций из-за диареи все равно составит от 4,5% до 7,4% к концу века, пишут исследователи.
В группе риска находятся дети. Среди них показатели госпитализации могут увеличиться на 5,7%-9,4%. Исследователи заявляют, что сейчас диарея — одна из ведущих причин детской смертности в мире.
Ранее ученые рассказали, что частота дефекации может многое рассказать о здоровье. Также это важно для микрофлоры кишечника и влияет на вероятность хронических заболеваний.