Глобальная проблема: вещи, которые «душат» планету

От 60% до 70% текстиля производится из синтетических волокон, таких как полиэстер. Это становится проблемой, когда он попадает на неуправляемые свалки в таких странах, как Гана и Кения. Там принимают бывшую в употреблении одежду, но в итоге более половины вещей выбрасывается, так как она непригодна для носки.