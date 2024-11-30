Глобальная проблема: вещи, которые «душат» планету

Пластик — один из самых опасных материалов на Земле, причем некоторые его виды вреднее, чем другие.
В The Guardian рассказали о самым опасных видах пластика с разных концов света.
Пластиковые пакетики, Индонезия
Пластиковые пакетики были популяризированы в Азии в первую очередь компанией Unilever в 1980-х годах как способ продавать продукты питания и средства гигиены в меньших и более доступных количествах. Однако приобрели наибольший спрос они именно в Индонезии, где ежегодно на одного человека приходится четыре килограмма этих отходов.
Многослойная структура пластиковых пакетиков, состоящая из самого пластика и металла, делает их практически непригодными для переработки. Из-за перегруженности систем утилизации отходов они попадают в окружающую среду, засоряя канализацию и способствуя наводнениям.
Сейчас пластиковые отходы находят даже на отдаленных островах Индонезии.
Одежда из полиэстера, Гана и Кения
От 60% до 70% текстиля производится из синтетических волокон, таких как полиэстер. Это становится проблемой, когда он попадает на неуправляемые свалки в таких странах, как Гана и Кения. Там принимают бывшую в употреблении одежду, но в итоге более половины вещей выбрасывается, так как она непригодна для носки.
Выброшенная на свалку одежда постепенно разлагается, загрязняя почву и реки. Так что, по сути, передача одежды в Кению и Гану приравнивается к экспорту пластиковых отходов.
Бутылки для напитков, Карибские острова
Каждый год в рамках международной программы Ocean Conservancy по очистке прибрежных территорий (ICC) в пятерку самых часто собираемых видов мусора неизменно входят пластиковые бутылки из-под напитков. В частности, около двух тысяч таких отходов находят в странах Карибского бассейна на каждом километре побережья.
Модели потребления в сочетании с переходом от многоразовых стеклянных бутылок к одноразовым контейнерам в 1980-х годах могут объяснить масштабы загрязнения в Карибском бассейне.
Tetra Pak, Вьетнам
Tetra Pak — шведско-швейцарская транснациональная компания, производящая упаковку, внутри которой находятся слои бумаги, металла и пластика. Переработка этих компонентов невероятно сложна, хотя компания уверяет в обратном.
Исследование, проведенное в 2018 году во Вьетнаме, показало, что системы переработки плохо приспособлены для обработки сложного материала, а управление отходами ограничено. Из-за этого тетрапаки засоряли пляжи страны или сжигались.
Влажные салфетки, Великобритания
Ежегодно в Великобритании выбрасывают 11 миллиардов влажных салфеток. Многие из них производят из синтетических волокон, на разложение которых уходят годы.
Когда салфетки смывают в канализацию, они накапливаются в трубах, обрастают жиром и слипаются с другими отходами, образуя гигантские, забивающие трубы «жировые айсберги».
В прошлом году Общество охраны морской среды убрало с пляжей Великобритании 21 тысячу влажных салфеток.
В 2024 году правительство Великобритании приняло закон, запрещающий влажные салфетки с добавлением пластика, дав производителям 18 месяцев на адаптацию своей продукции. Конечно, много компаний перешло на новый тип производства, но в стране все еще разрешается использование материалов, содержащих синтетические волокна. Продукцию будут экспортировать в страны с более мягкими правилами.
Пластик чрезвычайно вреден не только для планеты, но и для человека. Поэтому важно избавиться от пластика на кухне или хотя бы минимизировать его количество.