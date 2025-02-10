Глицин и вишневый сок: добавки, которые помогут выспаться

Учеба, работа и постоянный стресс мешают графику сна. В итоге мы можем страдать от недосыпа или бессонницы, трудностей с засыпанием и пробуждением. Конечно, лекарственные препараты помогают с возникшими трудностями, однако, пишет TechInsider, для этих целей подойдут и более натуральные добавки.
Мелатонин
Мелатонин — гормон, регулирующий циркадные ритмы и фазы бодрствования и сна. Он вырабатывается мозгом в ответ на темноту и настраивает все системы на ночной отдых: гасит психоэмоциональную активность, замедляет сердцебиение, снижает частоту дыхания и температуру тела, расслабляет мышцы.
Конечно, мелатонин вырабатывается самостоятельно, но иногда его может быть недостаточно. В таком случае помочь может этот гормон в таблетках.
Глицин
Глицин — важная для нервной системы и здоровья мозга кислота. Она понижает температуру тела и увеличивает количество высвобождаемого серотонина (одного из «гормонов счастья»), что приводит к расслаблению.
Исследования показывают, что не более трех граммов глицина перед сном улучшает его качество и уменьшает усталость на следующий день.
Вишневый сок
Стакан терпкого вишневого сока за несколько часов до сна может улучшить качество ночного отдыха и уменьшить симптомы бессонницы. Это происходит из-за того, что напиток содержит мелатонин.
Валерьянка
Корень валерианы не только снижает тревожность, но еще и за счет повышения уровня гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК, тормозной нейромедиатор центральной нервной системы) в мозге помогает уснуть.
Магний
Магний необходим нам для выработки энергии. Он также помогает стабилизировать циркадный ритм и улучшить качество сна.
Некоторые исследования показывают, что существует связь между магнием и качеством сна, однако другие опровергают пользу минерала.
Лаванда
Запах лаванды не только избавляет от тошноты и успокаивает, но еще и улучшает качество сна.
Лаванда настраивает организм на сон, успокаивая и расслабляя. Это связано с тем, что в состав лаванды входят эфирные масла и соединение линалоол. Оно взаимодействует с рецепторами в мозгу и нервной системе, вызывая чувство спокойствия и снижая уровень гормонов стресса. Это позволяет быстрее засыпать и просыпаться с ощущением бодрости.
Триптофан
Триптофан — аминокислота, которая при попадании в организм превращается в серотонин. За счет этого она помогает нам чувствовать себя лучше и спокойнее, что помогает уснуть.
L-теанин
L-теанин — еще одна аминокислота, содержащаяся в чайных листьях. Особенно богат ей зеленый чай.
Считается, что L-теанин действует так же, как и валерьянка, и повышает уровень ГАМК в мозге и помогает бороться с бессонницей.
Ромашка
На протяжении многих веков ромашку использовали для лечения многих заболеваний. Также она использовалась при проблемах с тревогой, стрессом и бессонницей.
Ромашка помогает наладить циклы сна и бодрствования за счет содержания ГАМК в составе.
Каннабидиол (КБД)
КБД — один из компонентов каннабиса или конопли, однако он не имеет наркотического влияния на организм.
КБД полезен при борьбе с тревогой и проблемами сна, а также при судорогах.
Пассифлора
Пассифлора (Passiflora incarnata) — лекарственная трава, которая помогает при тревоге, СДВГ, отмене опиоидов и менопаузе. Однако она полезна и при проблемах со сном.
За счет содержания ГАМК в составе пассифлора помогает расслабиться и настроить организм на ночной отдых.
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