Глицин и вишневый сок: добавки, которые помогут выспаться

Лаванда настраивает организм на сон, успокаивая и расслабляя. Это связано с тем, что в состав лаванды входят эфирные масла и соединение линалоол. Оно взаимодействует с рецепторами в мозгу и нервной системе, вызывая чувство спокойствия и снижая уровень гормонов стресса. Это позволяет быстрее засыпать и просыпаться с ощущением бодрости.