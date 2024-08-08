Глазные угрозы: девять привычек, которые портят наше зрение

Дело в том, что работа и чтение при тусклом свете вызывает трудности при фокусировке глаза и уменьшает частоту моргания. Из-за этого может развиться синдром сухого глаза, в результате чего глаза начнут сохнуть и создавать дискомфорт, особенно при прищуривании.