Глазные угрозы: девять привычек, которые портят наше зрение

Многие люди уверены, что зрение портят мониторы компьютера и ноутбука, а также экраны телефона или планшета. Однако это далеко не так.
Есть девять привычек, из-за которых каждый день страдают наши глаза и от которых надо скорее избавляться.
Курение
Курение вредит всему организму и представляет опасность для глаз. Все дело в дыме, который раздражает их, провоцирует развитие синдрома сухого глаза, катаракты и глаукомы.
Зрение ухудшается и из-за того, что дым мешает нужному количеству кислорода попадать в кровеносные сосуды, которые питают наши глаза.
Самолечение народными методами
Некоторые лечат конъюнктивит грудным молоком, а к фингалу под глазом прикладывают замороженный кусок мяса. Эти и другие народные методы лечения заболеваний глаз могут привести к серьезным осложнениям и другим заболеваниям из-за попадания микробов.
Перед тем, как применять любые средства, проконсультируйтесь в окулистом.
Недостаточное освещение
Наверняка каждый из нас смотрит телевизор в темноте или листает новостную ленту в социальных сетях перед сном. Это все вредит глазам.
Также нельзя работать с мелкими предметами при плохом освещении и читать что-либо с бумажных носителей.
Дело в том, что работа и чтение при тусклом свете вызывает трудности при фокусировке глаза и уменьшает частоту моргания. Из-за этого может развиться синдром сухого глаза, в результате чего глаза начнут сохнуть и создавать дискомфорт, особенно при прищуривании.
Неправильное использование линз
Несоблюдение условий хранения линз, многодневное ношение однодневных линз, а также плавание в них провоцирует инфекции.
Поэтому обязательно правильно ухаживайте за линзами, не использовать однодневные линзы повторно и трогать их только чистыми руками.
Хранение глазных капель рядом с другими лекарствами
Хранить глазные капли лучше всего отдельно от других лекарств, так как существует вероятность случайно закапать глаза не тем препаратом.
Также не ставьте капли рядом с бытовыми средствами.
Несбалансированное питание
Недостаточное количество овощей и фруктов в рационе, а также нехватка витаминов А, С, Е, В12 способствует уменьшению кровоснабжения глаз, развитие катаракты и ухудшению зрения.
Чтобы сохранить здоровье глаз, добавьте в рацион цитрусовые, бобовые, зелень и другие экологически чистые продукты.
Сон с макияжем
Даже если очень жалко или лень смывать вечером макияж, это надо сделать. Так вы сможете избежать ячменя, конъюнктивита и механического повреждения роговицы из-за попавшей в глаз частички косметики.
Использование просроченной косметики
Обращайте внимание на срок годности подводки для глаз, туши и теней. То, что прикасается к глазному яблоку, должно быть свежим и качественным.
Даже если тушь сохраняет свои свойства, ее необходимо поменять после трех-шести месяцев использования.
Использование просроченной косметики может навредить глазам. В них может попасть инфекция, которая вызовет серьезные заболевания. Поначалу иммунитет будет справляться с бактериями, но рано или поздно он даст сбой.
Трение глаз
Еще одна вредная привычка — тереть глаза. Если делать это время от времени чистыми руками, то ничего не произойдет.
Однако если часто тереть глаза, можно повредить роговицу, что приведет к кератоконусу — заболеванию, при котором роговица теряет форму, из-за чего ухудшается зрение. У человека начинается светобоязнь, картинка в глазах двоится, а четкость теряется.
Трение глаз может довести до операционного стола. Так, из-за постоянного «почесывания» век жителю Малайзии пересадили роговицу.