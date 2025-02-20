Глаза святого изменили цвет на 450-летней картине

Реставрацию картины проводили в XIX веке. И делали ее, следуя музейной моде того периода. На работу Тициана нанесли несколько слоев темного лака. Из-за этого изменился и цвет полотна.
Из-за лака пропали авторские детали живописного замысла: деревья, гнущиеся от ветра, кудрявые локоны Себастьяна и багровый цвет заката. Плохо просматривалось и большое количество стрел, которыми пронзили тело мученика.
В ходе кропотливой реставрации специалисты возвращают все эти детали. Хранитель коллекции венецианской живописи Эрмитажа Ирина Артемьева рассказала, что при работе отделилась фигура, появилась глубина на полотне, виден ствол дерева, возле которого стоит мученик. По ее словам, картина никогда не проходила полную реставрацию, которая подразумевает раскрытие авторской живописи.
Есть еще интересная деталь. После проведенного рентгена специалисты увидели несколько положений левой ноги святого, так Тициан выбирал лучшее. И еще, оказывается, «Святого Себастьяна» он писал на контурах предыдущей работы «Динарий Кесаря».
Картину «Святой Себастьян» Тициан не завершил, она считалась лишь эскизом. А писать он ее начал в надежде спасти своего сына Орацио от чумы, которой тот заболел. Святой Себастьян считался защитником от этой болезни. Но сын все равно умер. Вскоре после него ушел из жизни и сам художник.
В «Святом Себастьяне» Тициан применил принципиально новый подход к живописи. Обычно художники подробно прорабатывали подготовительный рисунок, а затем «раскрашивали» его. Тициан формирует композицию, сразу накладывая толстый слой краски, иногда мастихином или пальцем. Даже размер полотна изменился в процессе работы. Художник решил изобразить фигуру не до пояса, как предполагал сначала, а в полный рост. Для этого ему пришлось надставить холст снизу и дописать ноги.