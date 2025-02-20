Глаза святого изменили цвет на 450-летней картине

Картину «Святой Себастьян» Тициан не завершил, она считалась лишь эскизом. А писать он ее начал в надежде спасти своего сына Орацио от чумы, которой тот заболел. Святой Себастьян считался защитником от этой болезни. Но сын все равно умер. Вскоре после него ушел из жизни и сам художник.