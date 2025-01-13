Глаза человека могут рассказать больше, чем считалось ранее

Во втором эксперименте участвовал 121 человек. Им также показали фото нечеловекоподобных приматов. Однако на этот раз ученые отрегулировали яркость их радужной оболочки, а также размер зрачка. Выяснилось, что участники жертвовали больше, когда им показывали глаза с более яркими радужными оболочками. Приматов с более яркими радужками воспринимали при этом как более милых, дружелюбных и привлекательных, однако только если у них были расширенные зрачки.