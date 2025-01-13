Глаза человека могут рассказать больше, чем считалось ранее

Как пишет Daily Mail, ученые выяснили, что все сводится не только к цвету глаз, но и еще двум факторам. Соответствующее исследование провели ученые из Лейденского университета. Они выяснили, что глаза человека фактически формируют восприятие. Помимо цвета, важны оказались размер зрачка и яркость радужной оболочки.
В ходе первого эксперимента 64 участникам показали портреты 32 видов нечеловекоподобных приматов, в том числе шимпанзе, львиных тамаринов и серебристых гиббонов. Ученые отрегулировали размер зрачков животных: у некоторых они были большими, у некоторых — поменьше. Далее участников попросили назвать сумму, которую они готовы пожертвовать для сохранения того или иного вида, а также сказать, насколько милым, дружелюбным и привлекательным они считают примата на фото.
Оказалось, что люди были готовы потратить больше, когда им показывали животное с большими зрачками. Таких приматов также оценивали как более милых, дружелюбных и привлекательных.
Во втором эксперименте участвовал 121 человек. Им также показали фото нечеловекоподобных приматов. Однако на этот раз ученые отрегулировали яркость их радужной оболочки, а также размер зрачка. Выяснилось, что участники жертвовали больше, когда им показывали глаза с более яркими радужными оболочками. Приматов с более яркими радужками воспринимали при этом как более милых, дружелюбных и привлекательных, однако только если у них были расширенные зрачки.
По словам ученых, результаты их работы показывают, что небольшие изменения в воспринимаемой морфологии глаз влияют на поведение и аффективные реакции. Они пришли к выводу, что размер зрачка является ключевым в нашем восприятии людей, однако яркость радужки тоже имеет значение.
Глаза, очевидно, нужны не только для того, чтобы привлекать чье-то внимание, они необходимы нам для полноценного восприятия мира. Стоит помнить, что некоторые новогодние развлечения для них могут быть очень опасны. Какие товары в январские праздники могут повредить глаза, рассказала врач-офтальмохирург, кандидат медицинских наук Елена Казанцева.