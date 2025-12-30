Главу этнической диаспоры в Пермском крае лишили гражданства

ПЕРМЬ, 30 дек — РИА Новости. Главу этнической диаспоры в Пермском крае лишили российского гражданства за угрозу нацбезопасности, выдворили из страны и закрыли въезд на 50 лет, сообщило региональное управление ФСБ.
«За совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ, прекращено гражданство РФ одному из лидеров этнической диаспоры Пермского края. Указанный уроженец Центрально-Азиатского региона выдворен за пределы РФ с закрытием въезда в страну сроком на 50 лет», — говорится в сообщении.
