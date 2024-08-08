Главный враг эндокринолога: чем опасны энергетические напитки

Дело в том, что многие энергетические напитки содержат большое количество кофеина и сахара, что представляет потенциальную опасность для здоровья, в особенности — для людей с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Основная причина «вредоностности» кроется в большом содержании кофеина: один энергетический напиток обычно содержит от 400 до 500 мг этого вещества, при том, что установленная ежедневная норма для здорового взрослого человека — до 400 мг.