Главный враг эндокринолога: чем опасны энергетические напитки

Дело в том, что многие энергетические напитки содержат большое количество кофеина и сахара, что представляет потенциальную опасность для здоровья, в особенности — для людей с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Основная причина «вредоностности» кроется в большом содержании кофеина: один энергетический напиток обычно содержит от 400 до 500 мг этого вещества, при том, что установленная ежедневная норма для здорового взрослого человека — до 400 мг.
Сочетание кофеина с другими ингредиентами, содержащимися в напитке, способно вызвать слишком сильный стимулирующий эффект. Потенциально это может повлиять на частоту сердечных сокращений, функцию сердца и кровяное давление. Итог — сердечный приступ.
Стоит также отметить, что, из-за большого количества кофеина, энергетические напитки категорически нельзя смешивать с алкоголем, так как это может «замаскировать» его опьяняющее действие, вызвав сильную интоксикацию, и нарушить работу сердечно-сосудистой системы.
Эксперты единогласно утверждают, что, если вам необходим заряд бодрости, стоит отдать предпочтение более здоровым альтернативам. Среди натуральных источников кофеина: кофе, зеленый и черный чай, а также темный шоколад. Эти продукты не содержат в себе вредных добавок и могут гораздо лучше «взбодрить» организм.
Если все же выдалась бессонная ночь и быстро прийти в себя не получается, воспользуйтесь следующими советами.
Кристина Корчанова