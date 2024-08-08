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Главный враг эндокринолога: чем опасны энергетические напитки

Пора отказаться от употребления энергетиков в пользу своего здоровья. Рассказываем подробнее — почему.

Источник: Freepik

В июле Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Однако эксперты утверждают, что от этого напитка нужно совершенно отказаться как детям, так и взрослым, так как он крайне опасен для здоровья.

Дело в том, что многие энергетические напитки содержат большое количество кофеина и сахара, что представляет потенциальную опасность для здоровья, в особенности — для людей с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Основная причина «вредоностности» кроется в большом содержании кофеина: один энергетический напиток обычно содержит от 400 до 500 мг этого вещества, при том, что установленная ежедневная норма для здорового взрослого человека — до 400 мг.

Сочетание кофеина с другими ингредиентами, содержащимися в напитке, способно вызвать слишком сильный стимулирующий эффект. Потенциально это может повлиять на частоту сердечных сокращений, функцию сердца и кровяное давление. Итог — сердечный приступ.

Кэтрин Зерацки
дипломированный диетолог

Стоит также отметить, что, из-за большого количества кофеина, энергетические напитки категорически нельзя смешивать с алкоголем, так как это может «замаскировать» его опьяняющее действие, вызвав сильную интоксикацию, и нарушить работу сердечно-сосудистой системы.

Эксперты единогласно утверждают, что, если вам необходим заряд бодрости, стоит отдать предпочтение более здоровым альтернативам. Среди натуральных источников кофеина: кофе, зеленый и черный чай, а также темный шоколад. Эти продукты не содержат в себе вредных добавок и могут гораздо лучше «взбодрить» организм.

Если все же выдалась бессонная ночь и быстро прийти в себя не получается, воспользуйтесь следующими советами.

Кристина Корчанова