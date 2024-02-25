Главный приз Берлинале впервые получила темнокожая режиссер

Фильм рассказывает об истории возвращения сокровищ африканского королевства Дагомея из Парижа на родину (нынешняя территория Бенина). Второй год подряд главный приз Берлинале достается документальной картине — в 2023-м его получил фильм «На адаманте» о психиатрической клинике в Париже французского режиссера Николя Филибера.