Национальный центр «Россия» создаст русские шрифты, детские площадки в этностиле и проследит за продвижением госсимволов

Вспомним, выходя на центральную улицу, количество кафе и компаний на английском языке, они введут в заблуждение кого угодно, и не очень понятно, где тут наша культура. В основе российского стиля принципы национальной идентичности. Человеку нужно понимать, что он живет в России и чтобы это вызывало у него чувство гордости. Причем никто не собирается заставлять любить страну, этого можно добиться в том числе и при помощи новейших технологий через визуальный ряд. Когда граждане страны будут понимать, какая у нас богатая история и что у нас у всех есть свой вектор развития, есть будущее.