Главный нарколог Москвы назвал критерии алкогольной зависимости

«“Синдром зависимости” от алкоголя, раньше он назывался алкоголизм, имеет четкие критерии. Первый критерий — это тяга к употреблению, в данном случае алкоголя, это когда человек имеет психологическое желание употребить алкоголь. Второе — когда человек теряет контроль, то есть он не может остановиться при употреблении, он не может контролировать дозу, время и место приема», — рассказал Масякин.