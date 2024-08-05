Главный нарколог Москвы назвал критерии алкогольной зависимости

«“Синдром зависимости” от алкоголя, раньше он назывался алкоголизм, имеет четкие критерии. Первый критерий — это тяга к употреблению, в данном случае алкоголя, это когда человек имеет психологическое желание употребить алкоголь. Второе — когда человек теряет контроль, то есть он не может остановиться при употреблении, он не может контролировать дозу, время и место приема», — рассказал Масякин.
Врач отметил, что третий критерий — это так называемый абстинентный синдром, то есть когда человеку нужно «опохмелиться».
«Четвертый критерий можно назвать толерантность, то есть когда человеку для достижения прежнего эффекта необходимо повышать дозу. Пятый — когда, несмотря на негативные последствия алкоголя, у человека может быть, например, цирроз печени, он продолжает употреблять алкоголь. Шестой критерий — это изменение его социального функционирования в пользу алкоголя, когда он отдаёт предпочтение употреблению спиртных напитков», — добавил Масякин.
Собеседник агентства уточнил, что если имеется не менее трёх критериев на протяжении месяца и более, только тогда можно говорить о «синдроме зависимости».