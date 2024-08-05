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Главный нарколог Москвы назвал критерии алкогольной зависимости

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. «Синдром зависимости» от алкоголя имеет шесть критериев, поставить диагноз можно, если у человека наблюдаются не менее трёх из них на протяжении месяца и более, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин.

Источник: Freepik

«“Синдром зависимости” от алкоголя, раньше он назывался алкоголизм, имеет четкие критерии. Первый критерий — это тяга к употреблению, в данном случае алкоголя, это когда человек имеет психологическое желание употребить алкоголь. Второе — когда человек теряет контроль, то есть он не может остановиться при употреблении, он не может контролировать дозу, время и место приема», — рассказал Масякин.

Врач отметил, что третий критерий — это так называемый абстинентный синдром, то есть когда человеку нужно «опохмелиться».

«Четвертый критерий можно назвать толерантность, то есть когда человеку для достижения прежнего эффекта необходимо повышать дозу. Пятый — когда, несмотря на негативные последствия алкоголя, у человека может быть, например, цирроз печени, он продолжает употреблять алкоголь. Шестой критерий — это изменение его социального функционирования в пользу алкоголя, когда он отдаёт предпочтение употреблению спиртных напитков», — добавил Масякин.

Собеседник агентства уточнил, что если имеется не менее трёх критериев на протяжении месяца и более, только тогда можно говорить о «синдроме зависимости».