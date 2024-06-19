Главный инфекционист рассказал, как избежать вызывающего ботулизм токсина

Он пояснил, что к числу ферментированных продуктов, где может вырабатываться токсин, относится, например, квашеная капуста. Из колбасных изделий опаснее те, что упакованы в кишку. В случае с консервами ботулотоксин может вырабатываться как в рыбе и мясе, так и в овощах и грибах, отметил специалист.