Главный «гормон стресса»: развеяны популярные мифы о кортизоле

Кортизол, или в просторечии «гормон стресса», играет важную роль в большинстве физиологических процессов в организме. Так, благодаря ему улучшается кровообращение, он же отвечает и за дополнительную энергию.
В последнее время в Сети люди обеспокоены тем, что в их организме этого гормона либо слишком мало, либо, наоборот, много. Не действительно ли несбалансированный уровень кортизола так распространен и стоит ли волноваться по этому поводу? Рассказала редакция National Geographic.
Кортизол выделяется надпочечниками, расположенными поверх почек. Он может быть обнаружен практически в каждой ткани человеческого организма. Этот гормон регулирует все — от обмена веществ до сна до иммунной функции. Но более известен он как вещество, которое выделяет во время стресса и помогает реагировать на угрозы.
Когда организм воспринимает внутреннюю или внешнюю угрозу, его симпатическая нервная система активизируется, запуская сложную последовательность гормональных реакций. Одна из них заключается в побуждении надпочечников вырабатывать кортизол, который помогает дать энергию, необходимую для того, чтобы справиться со стрессом.
Слишком высокий уровень кортизола может говорить об опухоли в гипофизе (отделе головного мозга). Повышение гормона провоцирует возникновение синдрома Кушинга, характеризующегося увеличением веса, слабостью, проблемами с уровнем сахара в крови и появлением синяков.
У людей с низким уровнем кортизола может развиваться хроническая надпочечниковая недостаточность (болезнь Аддисона), которая вызывает усталость, головокружение, потемнение кожи, потерю аппетита и другие симптомы.
Согласно мифу об «усталости надпочечников», при длительном стрессе надпочечники могут как бы перегореть и перестать вырабатывать кортизол, что приводит к «заболеванию». Однако такого недуга на самом деле не существует.
Специалисты говорят, что в надпочечниках есть «встроенный резерв», поэтому для функционирования организма и выработки кортизола хватит даже меньше одного.
Врачи предостерегают людей от попыток «сбалансировать» уровень гормона самостоятельно. Если симптомы недостатка или высокого уровня кортизола беспокоят, следует обратиться к специалисту, а не лечиться в домашних условиях. Так, эндокринологи могут исключить проблемы с надпочечниками и выявить другие состояния, такие как перименопауза и синдром поликистозных яичников (СПКЯ), симптомы которых схожи с проблемами с надпочечниками.
Известно, что стресс может стать причиной различных заболеваний, однако его влияние на организм можно минимизировать. Диетолог рассказала, как хороший сон избавляет организм от напряжения.
Анна Морозова