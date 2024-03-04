Главный «гормон стресса»: развеяны популярные мифы о кортизоле

В последнее время в Сети люди обеспокоены тем, что в их организме этого гормона либо слишком мало, либо, наоборот, много. Не действительно ли несбалансированный уровень кортизола так распространен и стоит ли волноваться по этому поводу? Рассказала редакция National Geographic.