Главный диетолог Подмосковья предупредила о «синдроме мегаполиса»

Жители городов подвержены «синдрому мегаполиса» — этот термин означает феномен дефицита полезных нутриентов и накопления в организме человека вредных веществ. Об этом в комментарии РБК Life рассказала главный диетолог минздрава Московской области Инна Пичугина.
Загрязненный воздух, нервное переутомление и неправильное питание — не единственная угроза для жителей мегаполисов. На здоровье жителей большого города также отражается и питание: молодые люди часто предпочитают фастфуд домашней еде. Это, по словам диетолога Пичугиной, может привести к заболеваниям органов пищеварения и ожирению.
Чтобы восполнить дефицит полезных веществ в организме, рекомендуется употреблять витамины, микроэлементы, белки и полиненасыщенные жирные кислоты, такие как омега-3.
«Можно принимать витаминные комплексы, но лучше получать их из сбалансированного полноценного питания», — отмечает диетолог.
Во избежание «синдрома мегаполиса» рекомендуется также сократить потребление простых сахаров и насыщенных жиров. Простые сахара содержатся в сахаре и крахмале, а насыщенные жиры — в продуктах животного происхождения, таких как сало, колбасы, жирные молочные продукты, а также сливочное, кокосовое и другие масла. Чрезмерное потребление этих веществ может способствовать ожирению, предупреждает диетолог.
Наконец, полноценное питание должно включать пищевые волокна (клетчатку). Она содержится в овощах, фруктах и крупах. Важно также добавлять в рацион кисломолочные продукты: они богаты пробиотиками и пребиотиками (инулин и пектин). В свою очередь, справиться с эмоциональным напряжением помогут пряные травы и сушеные специи, а также чай с валерианой и другими успокаивающими травами.
Ранее стало известно, что дети, склонные к развитию диабета первого типа, имеют больший риск заболевания, если употребляют в пищу бананы, овсянку и йогурт. Напротив, употребление клубники и голубики может снизить вероятность развития болезни.
До этого сообщалось, что здоровое питание в среднем возрасте может значительно повысить шансы на комфортную жизнь в старости. Диета, богатая фруктами, овощами, цельными злаками и ненасыщенными жирами, снижает риск хронических заболеваний и помогает сохранить когнитивные функции и психическое здоровье. У участников исследования, которые наиболее строго придерживались здорового питания, шансы хорошо стареть были на 43−84% выше по сравнению с теми, кто этого не делал.
Сбалансированное питание полезно и для когнитивных функций мозга. Так, ранее были названы питательные вещества, замедляющие старение мозга. Оказалось, что у пенсионеров, которые демонстрировали лучшие когнитивные способности, биомаркеры показали сбалансированную комбинацию жирных кислот, антиоксиданты, каротиноиды, витамин Е и холин. Этот профиль соответствует составу питательных веществ в средиземноморской диете. Польза такого типа рациона озвучивалась и ранее.