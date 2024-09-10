Главный диетолог Подмосковья предупредила о «синдроме мегаполиса»

До этого сообщалось, что здоровое питание в среднем возрасте может значительно повысить шансы на комфортную жизнь в старости. Диета, богатая фруктами, овощами, цельными злаками и ненасыщенными жирами, снижает риск хронических заболеваний и помогает сохранить когнитивные функции и психическое здоровье. У участников исследования, которые наиболее строго придерживались здорового питания, шансы хорошо стареть были на 43−84% выше по сравнению с теми, кто этого не делал.