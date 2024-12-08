Главный диетолог Москвы сообщила, кому нужно ограничить употребление какао

«Пищевые продукты, содержащие какао-бобы и их производные, не используются в питании детей до трех лет и значительно ограничиваются в питании беременных и кормящих женщин. Детям дошкольного и младшего школьного возраста при отсутствии противопоказаний можно понемногу, в небольшом количестве, вводить в рацион какао», — рассказала Стародубова.