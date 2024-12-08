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Главный диетолог Москвы сообщила, кому нужно ограничить употребление какао

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Пищевые продукты, содержащие какао-бобы и их производные, не рекомендуются детям до трех лет, они также ограничиваются в питании беременных и кормящих женщин, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Источник: AP 2024

«Пищевые продукты, содержащие какао-бобы и их производные, не используются в питании детей до трех лет и значительно ограничиваются в питании беременных и кормящих женщин. Детям дошкольного и младшего школьного возраста при отсутствии противопоказаний можно понемногу, в небольшом количестве, вводить в рацион какао», — рассказала Стародубова.

По ее словам, какао нельзя употреблять в пищу при индивидуальной непереносимости к компонентам напитка.

«Людям, страдающим хроническими заболеваниями, по вопросу употребления в пищу какао и продуктов, содержащих какао-бобы, необходимо проконсультироваться с врачом», — добавила собеседница агентства.