Главные зарубежные метал-альбомы 2024 года

Целый год наши редакторы отслушивали тяжёлую музыку, а теперь отобрали самые интересные работы.
Tears Of Tragedy — Wonder Arts.
Walkure Records.
Как и многие жанры, симфометал сейчас переживает творческий кризис. У руля по-прежнему стоят ветераны: Nightwish, Within Temptation и Epica. Можно вспомнить еще Xandria и Kamelot. Остальные по большей части — лишь безликие клоны. Но к японской формации Tears of Tragedy это точно не относится. Музыканты нащупали идеальный баланс между симфо- и пауэр-металом, а главное — сумели отойти от шаблонного звучания.
Wonder Arts с ходу потрясает воображение эпическими аранжировками, меланхоличными клавишными и цепляющими гитарными соло. Голос фронтвумен — вишенка на торте. Харука не только превосходно поёт, но и, кажется, выворачивает собственную душу наизнанку. Всем любителям качественного и нетривиального симфометала стоит ознакомиться с альбомом. При прослушивании может показаться, будто вы слушаете рок-оперу по мотивам трагедий Шекспира. Тем более что название группы так и переводится: «Слёзы трагедии». В Японии всегда неровно дышали к странным англицизмам.
Может быть, вы где-то даже услышите отголоски неоклассики, готик- и лав-метала. Нечто печальное, хрупкое и нежное — вот что имеется в виду под последним термином. Послушайте альбом Love Metal группы HIM и все поймёте.
Triton Project — Messenger’s Quest.
Triton Project.
Когда речь заходит о прогрессив-метале, первым делом на ум приходят невероятно длинные композиции, возвышенные концепции и заковыристые гармонические решения. Звучит грандиозно, однако выдержать нужный баланс могут единицы. Лучше всего, конечно, получается у флагманов жанра в лице Dream Theater. Тот редкий случай, когда всё хорошо: и лирика, и техника исполнения, и музыка. Составить конкуренцию группе не мог почти никто, но в 2024-м картина поменялась благодаря тайскому трио Triton Project.
Команда выдала старый добрый классический прогрессив, которого так давно не хватало. Messenger’s Quest вполне мог бы стать частью дискографии тех же Dream Theater, и это лучший комплимент. Да, мелодические ходы очень узнаваемые. Да, вокалист по манере напоминает Джеймса Лабри. Ну и что? Зато композиции прекрасно дополняют друг друга и не ощущаются затянутыми. А ведь одна из них длится 28 минут!
Единственный недостаток Messenger’s Quest — отсутствие по-настоящему хитового материала. Уж в чём в чём, а в этом ветераны дадут фору кому угодно. Но дебютная работа Triton Project в любом случае оставляет приятное послевкусие.
Reliqa — Secrets of the Future.
Nuclear Blast.
Австралийцы Reliqa выпускают музыку уже довольно давно — с 2018 года, но в крупном лейбле дебютировали только сейчас. Навскидку группа играет типичный модерн-метал с примесями альтернативы. С другой стороны, к привычной формуле примешивается ещё много всего. Например, микс дарк-электро-битов, трэп-рэпа и джента в Dying Light. Crossfire будто вышла из репертуара поздних Sleep Token, а Terminal — и вовсе ода транс-металу в стиле японских команд visual kei. Музыканты Страны восходящего солнца обожают скрещивать гротескные хеллоуинские костюмы с динамичным экспериментальным метал-саундом.
Reliqa любят эксперименты, но никогда не забывают о главном: о хуковости. Несмотря на всё жанровое безумие, австралийцы умудряются звучать гармонично, а этим далеко не каждая команда может похвастаться. Разве что уже упомянутые Sleep Token. Однако, в отличие от коллег по цеху, Reliqa довели микс поп-музыки, электроники и метала до совершенства.
Paledusk — PALEHELL.
SharpTone Records.
В новом EP от японской команды Paledusk царит концентрированный хаос, начиная от шустрых аркадных битов и заканчивая ломаными риффами. Гроул срывается на шрайк (блэк-метальный подвид вокала) в долю секунды, а иногда в дело вступает автотюн. Чистого вокала мало, хотя и он порой звучит на заднем плане. Традиционных мелодических ходов тут будто бы и нет, но в то же время всё вместе звучит мощно.
Ощущения после прослушивания PALEHELL сродни американским горкам или сеансу киберспорта: прилив адреналина гарантирован. Пластинка постоянно удивляет неожиданными композиционными решениями или фишками по саунд-дизайну. Многие метал-релизы звучат довольно однотипно, а тут заскучать невозможно.
Среди недостатков можно отметить разве что нехватку запоминающихся мелодий.
Crossfaith — AЯК.
UNFD.
Снова японцы — так уж совпало, что жители Страны восходящего солнца чаще других идут на риски и ломают жанровые шаблоны. Более того, каждый эксперимент у них получается продуманным и интересным. Но если у других азиатских групп в списке были кое-какие промахи, то у Crossfaith всё вышло идеально. Ветераны японского металкора в очередной раз показали, как качественно сочетать экстрим-вокал с чистым, а брейкдауны — с сочными мелодичными припевами. Центральный хук My Own Salvation трудно выбросить из головы.
Для местных риффов характерны полиритмия, скорость и при этом филигранная точность. Вкупе с фирменным западным звучанием и англоязычными текстами получается продукт высочайшего качества. God Speed с корифеями ню-металкора WARGASM (UK) на фите получилась особенно аутентичной.
При этом японцы не копируют американских коллег досконально. Они умудряются даже самую мейнстримную мелодию сделать самобытной. Warriors, записанная совместно с соотечественниками SiM, — тому подтверждение.
Knocked Loose — You Won’t Go Before You’re Supposed To.
Pure Noise Records.
В конце ноября металкор-группа Knocked Loose выступила на вечернем шоу Джимми Киммелла и выбесила всех, кто готовился к чему-то душевному, но выплюнул чай с первой же ноты. А позвали их туда по одной простой причине: Knocked Loose — одни из немногих молодых артистов, получивших номинации на «Грэмми» наравне с мастодонтами жанра.
Knocked Loose почитаемы не только на столь высоком уровне, но и в среде металопоклонников. За год прогрева своего третьего студийника группа скакнула в популярности, прибавив к своим ежемесячным стримам примерно миллион слушателей. Добившись некоторой степени хайпа, группа принялась создавать альбом, богатый на первородную жестокость и не самые типичные для жанра решения.
Boundaries — Death Is Little More.
3 Dot Recordings.
То тут, то там можно услышать мнение, будто формат альбома умирает, — и конечно, если вы привыкли потреблять информацию через TikTok, такое мнение имеет место. К счастью, в музыке ещё остались альбомы, которые доказывают, почему полноформатники — это хорошо. Свежий релиз металкор-коллектива Boundaries — один из таких.
Группа никогда не проповедовала оптимизм, и Death Is Little More не стал исключением. Это очень злая и пессимистичная музыка с драматичными метафорами вроде «внутренности, мимикрирующие под сад орхидей». Жутко, но действенно. И, как и подобает хорошему метал-релизу, хаотично.
Death Is Little More — это история с довольно чёткой структурой движения из тьмы к свету. В конце слушателя ждёт не токсично-позитивный финал с появлением солнца и надежды, но и не бесконечное размазывание депрессивных мыслей по древу. Перемены к лучшему — это здорово, и Boundaries стали одними из немногих, кто всё же смог выдавить из себя вымученную улыбку.
Graphic Nature — Who Are You When Noone’s Watching?
Rude Records.
Если вам нравятся релизы с трагичной предысторией, вам сюда. Для британской ню-металкор-команды Graphic Nature это всего лишь второй альбом: дебютный вышел за какой-то год до этого. У музыкантов был вполне весомый повод побыстрее вернуться в студию: их солист пережил беспричинное нападение, столкнулся с ПТСР и искал способы не замкнуться в себе. Столь жуткий личный опыт заложил основу для альбома, который кажется чуть более реалистичным, чем то, что Graphic Nature сделали в дебютнике. Если тот казался набором хардкорных штампов, что нормально на начальном этапе, то теперь это группа, которая уверенно ищет собственное звучание, и не без успеха.
Consvmer — Seelenfrieden.
Out of Line Music.
Вдали от мейнстрима, в глубине самого тёмного немецкого дэткор-андерграунда свой третий альбом записала группа Consvmer. Он атмосферный, злой, жуткий и, что удивительнее всего, разный. Всего за 43 минуты музыкантам удаётся пройти путь от агрессивного и мрачного Slipknot-кора до амбициозного, близкого к симфоническому размаха. Столь разные элементы звучания бесшовно связываются друг с другом тонкой, едва заметной перкуссионной структурой, создавая последовательный и ненамеренно концептуальный альбом.
С особой изысканностью Consvmer относятся к вплетению в треки жутковатых семплов из душевных ретро-песен. Сложно представить более эффективную формулу создания атмосферы качественного фильма ужасов, действующую на постоянном напряжении, а не исключительно на скримерах. Ещё сложнее найти коллектив, который так же способен удивлять внезапными ходами вроде резких пауз, смен инструментов или мемной, вроде как неуместной фразы из GTA San Andreas. Это большое достижение — ещё будучи на этапе активных экспериментов со звуком обзавестись стилем, который ощущается довольно целостно.
Poppy — Negative Spaces.
Sumerian Records.
Будет слишком лестно нахваливать Poppy за новаторский звук, но релиз попал в этот текст по другой причине. Эта артистка — одна из немногих, о чьём существовании знают те, кто ежегодно вручает «Грэмми». Напомним: это те же люди, что два раза подряд номинируют Metallica и думают, что частично созданный нейросетью трек The Beatles лучше, чем десятки релизов от пока ещё живых музыкантов.
Poppy дружит с Knocked Loose и даже приняла участие в записи их вышеупомянутой пластинки, но её появление на условном вечернем шоу едва ли способно вызвать такой же негативный отклик. Negative Spaces — относительно лёгкий, почти что «радийный» альбом, сотканный из мейнстримных тяжёлых элементов от разных групп. Одни треки отсылают к Bring Me The Horizon (пластинку спродюсировал бывший участник коллектива Джордан Фиш), прочие — к Spiritbox и Bad Omens. Иными словами, музыка от Poppy звучит как нечто знакомое, но сама артистка добавляет в эти песни капельку чего-то не менее важного. Самой себя.
Тексты в Negative Spaces очень хрупкие и эмоциональные — такой мы Poppy пока не видели. Продюсирование, несмотря на некоторую предсказуемость, всё равно отлично подчёркивает сильные стороны певицы и её умение органично звучать в любом жанре от мрачной электроники до лютого хардкора. Релиз не понравился только тем, кто любит музыку «посложнее». Их тоже можно понять, но стоит порадоваться за артистку, которая может привлечь к жанру ещё больше внимания и свежей крови.
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