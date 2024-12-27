Главные зарубежные метал-альбомы 2024 года

Если вам нравятся релизы с трагичной предысторией, вам сюда. Для британской ню-металкор-команды Graphic Nature это всего лишь второй альбом: дебютный вышел за какой-то год до этого. У музыкантов был вполне весомый повод побыстрее вернуться в студию: их солист пережил беспричинное нападение, столкнулся с ПТСР и искал способы не замкнуться в себе. Столь жуткий личный опыт заложил основу для альбома, который кажется чуть более реалистичным, чем то, что Graphic Nature сделали в дебютнике. Если тот казался набором хардкорных штампов, что нормально на начальном этапе, то теперь это группа, которая уверенно ищет собственное звучание, и не без успеха.