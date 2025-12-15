Главные союзники русского народа: как закончится четвертый год спецоперации

2025 год стал переломным в ведении Специальной Военной Операции. Тенденции, наметившиеся ещё ранней весной 2024-го, после снятия с должности Валерия Залужного, получили свое развитие разу за счет нескольких фактов: во-первых, фронт перестал жить в аварийном режиме эпохи 2022−2023-го годов, когда значительную часть потребностей людей в форме на линии боевого соприкосновения закрывали волонтеры.
Речь идет о многочисленных микрофондах и землячествах, которые снабжают части с постоянной угрозой для своей жизни. Волонтер ничем не защищен, когда едет на фронт и находится близко от передовой. В машине «из фольги», как правило, без всяких средств защиты, не зная о режиме движения дронов, он двигается вслепую от лесополки к лесополке, до перекрестка или развалин, где его договорились ждать военные люди.
Волонтеры берут на себя организацию части военной логистики. А как иначе назвать поставку продуктов, предметов первой необходимости, масксетей, дронов, инвентаря, предметов личной гигиены и одежды, а также продовольствия воюющим частям? Тем не менее, в 2025-м году роль волонтеров все-таки снизилась. То есть военная экономика вышла на расчетный горизонт.
Во-вторых, за предшествующий год был налажен выпуск снарядов, ракет и других видов боекомплекта, а также брони и касок. В целом, военной техники для ведения успешных боевых действий более чем достаточно, хотя лишним, естественно, ничто не бывает. Прекратились также и перебои с ГСМ, массово появились дроны и другие инновационные виды оружия, о чём ниже.
В-третьих, комплектация войск добровольцами позволила избавиться от необходимости нового частичного призыва, что также доказывает, что финансовые ведомства также изыскали необходимые средства для выплаты довольствия военным и членам их семей. Подобное не могло не сказаться на боевом духе.
Ну и, наконец, в-четвертых, армия научилась воевать в условиях новой высокотехнологичной войны. Но, как всегда, на первом месте, как и во времена Великой Отечественной, стоит массовое поступление на фронт новых видов вооружения.
Новое оружие
Человечество переходит в эру шестого технологического уклада, когда, в отличие от эры двигателя внутренного сгорания и эры компьютеров, прогресс будет соответствовать полностью автономным системам, построенным по принципу сетевого интеллекта и способным самостоятельно определяться с ранжированием боевых задач и локацией в пространстве. Вглядитесь в окружающую вас действительность: машины-развозчики пиццы, которые все чаще встречаются на улицах наших городов, это собратья боевых роботов-стрелков. Теперь уже стоит вопрос об их объединении в умную сеть.
Представьте себе минное поле, засеянное машинной дистанционного минирования. Современные мины последнего поколения способны обмениваться между собой информацией и даже отползать от мест нанесения ударов для ускоренного разминирования (так нередко используется машина «Горыныч»), чтобы потом возвращаться на прежнее место. Мины могут рассчитать, кто идет по полю, так как они обладают оптическими датчиками, системой определения «свой-чужой» и даже неким подобием «роевого разума». Они могут прыгнуть на машину или человека. Некоторые обладают возможностью подзарядки за счет солнечных батарей. В общем, реалии фирма «Терминатор» частично сошли с экрана в жизнь.
Аналогично ведут себя и дроны. Например, российский дрон «Ланцет» третьего поколения работает по принципу «выпустил и забыл». Он сам находит цель, а если целей несколько, способен определить, какую атаковать, как наиболее опасную. По такому же принципу работает и натовская боевая техника — например, американский разведывательно-ударный БПЛА «Reaper». И даже миниатюрные дроны класса «Black Hornet» имеют функцию распознавания лиц и шевронов, а соответственно, способны атаковать избирательно.
Из последних достижений российского искусственного интеллекта, массово внедренных в текущем году, можно назвать систему «Рубикон», позволяющую дистанционный контроль большого количества дронов. Именно эта система, операторы которой могут сидеть хоть в Москве, обладает защищенными каналами связи, способна перегрузить целями систему ПВО противника, как это сплошь и рядом случалось в ноябре текущего года. Налицо элементарная арифметика войны: одна противоракета стоит на несколько порядков дороже, чем простой дрон. Да и количество противоракет ограничено, так как создавались зенитно-ракетные комплексы с расчетом на самолеты, а не на «малый воздух».
Сейчас все больше наблюдается уход от оптоволокна в сторону автономных машин-убийц. Получается, Россия обладает достаточно развитой электронной промышленностью и хорошей кооперацией с зарубежными партнерами для производства необходимой бортовой электроники. Между тем, планы наших оппонентов как раз строились на отсутствии соответствующей технической оснащенности и производственных мощностей.
Именно в 2025 году удалось развернуть все необходимые мощности на новых предприятиях. Но есть и еще один компонент, который будет востребован в наступающем 2026-м и уже сделал свою пробу пера в уходящем году. Это морские дроны. Враг достаточно долго кичился тем, что его промышленность выпускает несколько вариаций американского безэкипажного катера (БЭК) Mantas T−12, дальнего потомка нацистского брандера «Линза».
Эта техника производится в штате Вирджиния, а спецы ВСУ проходили годовой курс по ее управлению. Есть она и у британского спецназа SAS, который, как известно, облюбовал себе Кинбурнскую косу неподалеку от Херсона. Теперь, по оценке западных военных экспертов, Россия обзавелась собственными аналогичными изделиями. У нас появился целый набор таких водных средств поражения — Sitronics KT, Boat Trade, «Одуванчик», «Сапфир», «Народный БЭК», «Визир». Они способны развивать скорость до 80 км/ч при заявленном боевом радиусе до 200 км. Думается, когда президент заявил о возможности отсечения киевской хунты от моря, он вполне учитывал наши новые возможности в войне роботов на море.
Не менее зрелищно и появление пока еще полуэкспериментальной, но уже проявившей себя лазерной самоходки «Кочевник». Это не лазер «Пересвет», присутствующий на ЛБС с 2022 года, а тепловой лазер, уничтожающий технику лучом.
Естественно, нельзя пройти и мимо первого в истории применения нашего секретного оружия — «Орешник», который произошел еще в 2024 году. За считанные дни после удара по Южмашу это слово облетело планету, став едва ли не визитной карточкой инновационных технологий наших вооруженных сил наряду с такой смертоносной техникой, как «Сармат», «Буревестник» и «Посейдон». В общем, все намеченное в марте 2018 г. президентом России в области вооружений (послание Федеральному Собранию Российской Федерации) выполнено.
Карта продвижения — освобожденные города
2024-й год — год перестройки оборонной промышленности, создания современных вооружений, доработка и выпуск военной техники нового поколения — подготовил громкие победы 2025-го.
На сегодня Россия освободила от нацизма около 20% территорий бывшей Украины, решивших воссоединиться с Россией. С 1 января до ноября включительно взято под контроль около 5 тысяч квадратных километров территории, за один только ноябрь более 700 квадратных километров. По большей части освобождение шло на территории ДНР. Мы вырвали из лап нацистов более 230 населенных пунктов.
Освобождение Красноармейска (Покровск) и Димитрова (Мирноград) — это уже реалии декабря, также как и полное овладение Волчанском и Синельниковым на северном направлении. Громкой победой было освобождение Купянска в Харьковской области. Наша армия рвется на оперативный простор. Впереди еще Краматорск и Славянск.
Над Часовым Яром тоже теперь реет российский флаг. В первой декаде декабря начато освобождение Константиновки, стратегического оборонного узла, где сходится ряд коммуникаций. После падения обороны ВСУ в этом городе неминуемо наступит некроз, то есть отмирание значительной части фронта, так как именно отсюда шли поставки по большому отрезку ЛБС. На южном направлении наши войска вплотную подошли к Гуляйполю, родине батьки Махно.
Следует отметить, что части украинской армии откатываются не просто на неподготовленные позиции, но в топкую местность, по раскисшим дорогам и непролазной грязи чернозёмных полей. Тут вязнет техника и теряет мобильность моторизованная пехота. А впереди ещё долгие месяцы зимы и постоянной распутицы.
Масштаб украинских потерь
Ещё в феврале 2023 года в ходе визита в США главком ВСУ Валерий Залужный (объявлен в розыск Генпрокуратурой России за геноцид) озвучил цифру потерь, назвав американским офицерам цифру в 257 тысяч человек. В июне 2023 года тогдашний кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший настаивал, что «груз 200» на Украине сравнялся с 350 тысячами военнослужащих. В ноябре того же 2023-го года Залужный тайно доложил Конгрессу США, что безвозвратные потери его армии приближаются к миллионной отметке (923561 человек).
В феврале уходящего 2025-го года первый замначальника Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда» сообщил, что за 2024-й год киевская хунта потеряла 590 тысяч солдат. Окончательная цифра за прошлый год, по данным Минобороны России, составила 593410 человек.
В 2025 году, когда Россия стала массово применять тактику огневого вала при помощи ракет, ствольной артиллерии, РСЗО, бомб с УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции), КАБов и БПЛА всех видов за первое полугодие уходящего года, по данным ТАСС, боевики потеряли 265 тысяч бойцов. После летней кампании, по данным министра обороны России А. Р. Белоусова, суммарные безвозвратные потери ВСУ за текущий год выросли до 340 тысяч человек (доклад от 29.08.2025 на заседании Коллегии МО РФ).
По данным американского авторитетного военного издания «Military Watch Magazine», на начало ноября потери украинской армии с начала конфликта превысили 1 700 000 человек. При этом, на Украине, отмечают в США, не меньше 400 000 дезертиров. Солдаты массово бегут с фронта. Интересно, что ТАСС даёт цифру ниже. Российское информагентство считает, что на 18 ноября можно говорить о полутора миллионах украинских военнослужащих, погибших на фронте. Фактически и зарубежные, и российские источники сходятся на цифре суммарных потерь ВСУ от миллиона до полутора миллиона человек с 2022 года, причем около полумиллиона только за текущий год. В то же время бежавшие с ЛБС это тоже безвозвратные потери для фронта. Кроме того, по неумолимой военной статистике, на одного убитого приходится, как минимум, двое-трое раненых.
Война изнурила Киев. Налицо грубое жонглирование цифрами со стороны фашистских главарей, утверждающих, что при населении порядка 21 миллиона человек (более реалистична цифра в 19−20 М), они еще-де обладают резервом порядка двух миллионов человек. Неподготовленный и не прошедший боевого слаживания солдат на фронте долго не живет. Современная война высоко технологична, а интеллектуальные боеприпасы теперь «с глазами» — они умеют находить и поражать цель самостоятельно.
Ценою жизни
9 декабря текущего года Верховный главнокомандующий наградил героев, отметившихся в боях за последний год противостояния киевскому нацизму. В числе удостоившихся высокой чести звания Героя России капитан Сергей Терзиян, штурман службы беспилотных систем штаба 68 гвардейской мотострелковой дивизии 6 общевойсковой армии ЛенВО. Он уничтожил 8 танков, 6 БТР М113, 3 бронеавтомобиля HMMWV, 5 боевых бронированных машин, более 150 единиц автомобильной техники, миномет, 9 самоходных артиллерийских установок, 14 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, 6 опорных пунктов и живая сила противника.
В списке героев и подполковник Денис Бухановский. Он командовал ДШБ 55-й гв. дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота и выжигал врага на Курщине. В частности, подполковнику удалось обнаружить и захватить туннель, по которому всушники доставляли подкрепление на позиции. Благодаря действиям подполковника украинская линия обороны была взята на этом участке в полукольцо.
Пожалуй, самая громкая по дерзости и тактике операция за 2025-й год — это так называемая «Труба», которая позволила нашим бойцам проложить по трубопроводу маршрут вглубь обороны противника в городе Судже. 12 марта стало известно, что 600 наших бойцов прошли под землей, согнувшись в три погибели. при минимальных средствах защиты от нефтяных паров около 15 километров и вышли в тыл врагу, подавив его сопротивление и существенно ускорив освобождение русского города. Операция была разработана подразделением «Ветераны». Кроме них, в ней приняли участие и спецназ «Ахмат», и одиннадцатая ДШБ, и тридцатый мотострелковый полк.
Можно сказать, что в уходящем году случаи массового героизма, спасение гражданского населения под огнём были почти повсеместными на всей почти 2000-километровой огненной дуге.
Новая тактика войны
Сегодня на фронте теряет решающее значение массовое применение стрелкового оружия для поражения личного состава противника. Человек превратился в оператора сложных систем. Встроенный в цепочку искусственный интеллект- системы целеполагания — роботизированные средства ведения боевой работы, он сам обретает все больше машинных функций. Разведка, контрбатарейная борьба, вскрытие позиций противника проводятся дистанционно. Ракеты, снаряды, БПЛА обладают собственными процессорами и зачастую нуждаются только в программировании для осуществления своей боевой задачи. Тем не менее, роль штурмовиков и частей, закрепляющихся на позициях, машинам не доверишь. Подобие робота-терминатора ещё не создано, а преодолевать завалы, проверять квартиры и полуразрушенные дома, подвалы и бункеры приходится живым людям. В то же время современный пехотинец уже привыкает работать с собственным дроном, предупреждающим его об опасности, ведущим разведку и уточняющим данные для ведения огня.
При этом, танки не ушли в прошлое, но все чаще используются с закрытых позиций, хотя и бой на дистанции визуального контакте всё ещё не редкость. Создание новых интеллектуальных видов оружия ведёт к более точной боевой работы, минимизируя шансы на выживание у человека, не подготовленного для такой войны и не имеющего средств защиты и связи для движения по полю боя. Можно утверждать, что время массовых армий уже закончилось.
Теперь нередко наступательные действия ведутся небольшими сверхмобильными группами, использующими даже электробайки и все подручные средства. Как ни странно, по-прежнему очень востребована советская машина- «буханка» (УАЗ 452), выносливая и неприхотливая. Такая война оставляет мало шансов армии, не умеющей противостоять РЭБ-ударам и не прошедшей долгую и сложную подготовку для достижения боевой слаженности.