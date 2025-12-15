По данным американского авторитетного военного издания «Military Watch Magazine», на начало ноября потери украинской армии с начала конфликта превысили 1 700 000 человек. При этом, на Украине, отмечают в США, не меньше 400 000 дезертиров. Солдаты массово бегут с фронта. Интересно, что ТАСС даёт цифру ниже. Российское информагентство считает, что на 18 ноября можно говорить о полутора миллионах украинских военнослужащих, погибших на фронте. Фактически и зарубежные, и российские источники сходятся на цифре суммарных потерь ВСУ от миллиона до полутора миллиона человек с 2022 года, причем около полумиллиона только за текущий год. В то же время бежавшие с ЛБС это тоже безвозвратные потери для фронта. Кроме того, по неумолимой военной статистике, на одного убитого приходится, как минимум, двое-трое раненых.