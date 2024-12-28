Главные русскоязычные хип-хоп-альбомы 2024 года

Пока все активно слушают, восторгаются и добавляют в свои итоги года свежий альбом «безмятежность.exe», хочется откатиться в начало 2024-го и вспомнить о второй части YEAHH. Скриптонит хорош в своих экспериментах с электроникой. Но как насчёт Скриптонита и меланхоличного соула с рэпером 104? А может, романтичной латины с Dose? Или маскулинно-танцевального байле-фанка с исполнителями tsb, opt? По YEAHH, Pt. 2 можно спокойно составлять карту музыкальных трендов 2024-го, плюс в альбоме действительно много хитов, к которым до сих пор приятно возвращаться.