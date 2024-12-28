Главные русскоязычные хип-хоп-альбомы 2024 года

Пока в 2024-м зарубежный слушатель терял и вновь обретал интерес к хип-хопу, следя за конфликтом Кендрика Ламара и Дрейка, в русскоязычном сегменте музиндустрии ситуация оставалась максимально стабильной. Уже не первый год рэп удерживает за собой звание одного из самых популярных жанров в РФ и СНГ. 2024-й не стал исключением, подарив слушателям множество ярких релизов. Мы постарались выделить пять главных из них.
Boulevard Depo — «ФУТУРОАРХАИКА».
S&P Digital.
Текущая по канализационным трубам вязкая жижа, ржавый танк, сонный паралич — звучание этого альбома вызвало множество мрачных и в то же время ярких ассоциаций у слушателей и авторов музыкальных Telegram-каналов. К «ФУТУРОАРХАИКЕ» трудно остаться равнодушным: пожалуй, это самый злой и экспериментальный альбом Депо за последние годы.
По словам музыканта, это пластинка трансформации, трансмутации. В ней Депо отразил влияние времени, в котором мы живём, на него и его музыку.
«ФУТУРОАРХАИКА» — первый релиз, к которому рэпер приложил руку в качестве саунд-продюсера. Альбом однозначно стоит послушать тем, кто думал, что Бульвару больше нечем удивлять.
SALUKI — BOLSHIE KURTKI.
CARNIVAL BROTHERS.
Один из самых ожидаемых рэп-альбомов года, который по факту не влез в это определение. Испытанными на прорывном WILD EA$T (2023) приёмами Салуки «сшил» BOLSHIE KURTKI из огромной россыпи звуков и микса жанров. Они состоят из гитар, электроники, разнообразных потрескиваний и множества фитов, среди которых герои чартов вроде BUSHIDO ZHO и Big Baby Tape чередуются с такими свежими именами, как J. ROUH, Sabu и A$THMA BOYS.
Эта пластинка не могла миновать список лучших релизов в силу её масштабности, обсуждаемости и, конечно, наличия хитовых треков. А ведь у Салуки в этом году был ещё и летний «необязательный» релиз BEACH ROCK HOTEL. Но, к сожалению, расслабленный психоделик-рок, от которого веет теплом, морской солью и немножко мемами, в топ лучших хип-хоп-альбомов года не вставить.
Big Baby Tape, Aarne — PEEKABOO.
BENZO RECORDS.
После неоднозначно принятого в 2023-м альбома VARSKVA Тейп взял курс на реабилитацию, объединив свои силы с продюсером Aarne. Как итог, мы получили релиз, полный больших хитов с впечатляющим коммерческим потенциалом. Здесь есть всё для успеха в чартах: прилипчивые мотивы, лёгкость и кач, которых не хватало предыдущей работе Тейпа.
При этом пластинка была записана всего за два месяца. Но, по словам артистов, это были два месяца с отключением от внешнего мира и полным погружением в музыку.
Судя по впечатляющему результату, такой вариант работы больше подходит Тейпу, чем писать альбом годами. Либо всё же дело в их синергии с Aarne: вместе они будто собрались в одного трансформера-хитмейкера, готового побеждать в топах стримингов несгибаемый «Асфальт» от Jakone и Kiliana. Что, кстати говоря, им удалось, пусть и ненадолго.
Скриптонит — YEAHH, Pt. 2.
Skryptonite.
Пока все активно слушают, восторгаются и добавляют в свои итоги года свежий альбом «безмятежность.exe», хочется откатиться в начало 2024-го и вспомнить о второй части YEAHH. Скриптонит хорош в своих экспериментах с электроникой. Но как насчёт Скриптонита и меланхоличного соула с рэпером 104? А может, романтичной латины с Dose? Или маскулинно-танцевального байле-фанка с исполнителями tsb, opt? По YEAHH, Pt. 2 можно спокойно составлять карту музыкальных трендов 2024-го, плюс в альбоме действительно много хитов, к которым до сих пор приятно возвращаться.
Платина — «Платина».
РНБ КЛУБ.
За последний год Платина вышел на новый уровень популярности. К сожалению, не только из-за успешного альбома, полвесны занимавшего верхушки российских чартов. Рэпер попал в новостные сводки из-за депортации на родину в Латвию: у артиста не оказалось разрешения на работу в России. Так что послушать хиты из свежего альбома пока что можно только на его европейских концертах.
Но вернёмся к пластинке. Это меметичный, но при этом стильный трэп, попавший в самое сердце пользователей TikTok. В момент выхода альбома в соцсети активно процветал тренд на переделывание известных хип-хоп-треков в песни о стереотипной жизни любителей рыбалки. А тут Платина выпустил пластинку с треком «Бассок», в котором есть строчки про шашлыки и рыбалку. После этого создатели «рыбиксов», кажется, полюбили его творчество ещё больше и стали создавать новые шедевры из его треков.
Пусть волна популярности мемов о рыбалке стихла, «Платина» всё ещё продолжает набирать миллионы прослушиваний. Кажется, это можно назвать успехом.
Если вы не обнаружили в нашей небольшой подборке свой любимый альбом, не расстраивайтесь. Возможно, это знак, что сейчас самое время переслушать его в отличном качестве в HiFi-стриминге Звук. Доступ к платформе входит в подписку «СберПрайм» вместе с другими сервисами. Для читателей Звук Медиа действует специальное предложение.