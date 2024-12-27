Главные российские рок-альбомы 2024 года

В 2024 году русский рок пополнился несколькими достойными работами. Отобрали для вас главные альбомы в жанре.
Bird Bone — «Лейтмотив».
Punk Fiction Records.
Помните расцвет эмо-культуры в 2007-м? Чёлки, стриженые чёрные волосы, броский макияж и, конечно же, склонность к депрессии и фатализму. «Сентябрь горит, убийца плачет…» — наверное, многим подросткам нулевых запомнился нашумевший хит группы Stigmata. 2007 год давно уже канул в небытие, но есть хорошие новости: в 2024-м эмо снова возродилось. Причём в лучшем виде. Достаточно послушать «Лейтмотив» от ярославских кудесников Bird Bone, и сомнения моментально отпадут.
Внутреннюю боль можно выразить не только метальными риффами и леденящим душу экстрим-вокалом. Основа нового лонгплея Bird Bone — это панк, приправленный щепоткой альт-рока, нойза и шугейза. Звучит не настолько брутально, как у тех же Stigmata, но накал драмы присутствует нешуточный. Экзистенциальный кризис, ярость от происходящего в мире, неразделённая любовь — даже самые банальные темы заиграли новыми красками. Композиции в «Лейтмотиве» напоминают дневниковые записи: они не только плавно перетекают одна в другую, но и дополняются по смыслу. Если хочется поорать в пустоту и потосковать по утраченной юности — вам сюда.
мытищи в огне — «ТЕХНОЛАВИНА».
SPRL.
Несмотря на своё название, «мытищи в огне» — на самом деле коллектив столичный и жизнь за МКАД видел только в своих снах.
Группа заслуживает места в топе за жанровые эксперименты. Она успела попробовать себя и в фолке, и в пейган-метале, и в олдскульном панке, а теперь начала покорять доселе невиданные высоты: рейв и техно. Бодрые биты, многослойные и броские синты — такое от корифеев отечественного рока мало кто ожидал. Впрочем, почти каждый трек «мытищинцы» снабдили доброй порцией ска-панка, так что о полном отказе от прошлого говорить не приходится.
«ТЕХНОЛАВИНА» наповал сносит своим креативом. Особенно выделяется фронтмен команды Данила Герасимов. Может быть, он и не лучший вокалист в своём роде, но как чувствует музыку!
Однако разудалые мелодии — лишь защитная маска. Лирика «ТЕХНОЛАВИНЫ» скорее вгоняет в печаль. Коллектив повествует об эскапизме и экологических проблемах, а также высмеивает современных «экспертов» по «призванию денежных потоков». Нашлось место и чему-то более возвышенному: например, «Космический прыжок» — не что иное, как размышление на тему бесконечности Вселенной. Мелодия и бит «Прыжка» наверняка надолго застрянут у вас в голове.
В итоге получился один из самых самобытных релизов на современной отечественной рок-сцене.
Stage Knives — «Внимание! Пропал человек».
Stage Knives.
Альбом «Внимание! Пропал человек» питерской команды Stage Knives являет самую тёмную из сторон эмо. Не просто подростковые страдания, а «записки сумасшедшего». От текстов Stage Knives кровь стынет в жилах куда больше, чем от произведений Николая Васильевича Гоголя. Ведь, кажется, название альбома отсылает к историям о маньяках.
Жуть жутью, но «Внимание! Пропал человек» не обделен романтичными и мелодичными припевами. Есть отголоски того самого постхардкора из начала десятых, а местами даже классика в духе Bullet For My Valentine или My Chemical Romance прослушивается. Превосходно сделанный альбом по всем канонам жанра. Надрывный, эмоциональный и хуковый.
ТАйМСКВЕР — «Биполярка, Ч. 2».
Touch Music.
Московская группа «ТАйМСКВЕР» выпустила вторую часть своего студийного альбома. Поделить лонгплей на два EP — стратегия не инновационная, но действенная с точки зрения промо. Слушателей постоянно кормят новым контентом, а концерты окупаются.
И всё же лучше бы альбом сразу вышел целиком. Потому что концепция того требует. Лирический герой проходит приём у психиатра и пытается разобраться со своими многочисленными демонами. Точнее, личностями. Естественно, на ум приходят «Джекилл и Хайд», «Сплит» и прочие произведения на тему психических расстройств. У каждой личности в «Биполярке» свои переживания и устремления, но объединяет их одно: страсть к душераздирающему альт-року.
Манера пения фронтмена Кирилла Бабиева частенько перекликается с покойным Честером Беннингтоном из Linkin Park, но это скорее комплимент. Отечественный вокалист убедительно «рисует» облик каждого демона, а помогают ему в этом электронные семплы а-ля Enter Shikari и убойные многоступенчатые риффы.
Первая часть «Биполярки» была щедрее на цепляющие мелодии, но вторая в целом тоже не подкачала. Скажем, главная тема «Жала» до сих пор находит отклик где-то в подсознании. Кстати, об этом: в конце альбома выясняется, что визит к психиатру — не более чем плод воображения лирического героя. Но какая разница, если терапия удалась?
Джоконда — «Последний закон».
Союз Мьюзик.
«Последний закон» от группы «Джоконда» — работа если не позитивная, то вполне воодушевляющая. Солистка Елена Минина ранее получила известность за участие в мюзиклах, а с недавнего времени ещё и в метал ударилась.
«Последний закон» можно назвать роком с большой натяжкой. Тут скорее превалирует симфометал с элементами хард-н-хеви. Что-то пограничное с «Арией», «Эпидемией», «Арктидой» и иже с ними. Из зарубежных аналогов моментально вспоминаются Nightwish. Трек «Трикстер» — почти что копирка Storytime с Анетт Ользон, но очень качественная. Гитарист Кирилл Поставной явно знает толк в своём деле, потому что риффы пишет отменные: мощные и чёткие.
Впрочем, второй студийный альбом «Джоконды» может предложить куда больше, чем микс симфо- и пауэр-метала. Например, «Страдивари» изобилует элементами готики, а «Месть» даже с транс-металом заигрывает.
Мастерство Елены Мининой неоспоримо: техника, драматургия — всё замечательно. В заглавной композиции это особенно заметно. Кстати, фронтвумен написала всю музыку и тексты к пластинке.
Возможно, в какой-то момент лонгплей становится слишком однообразным в своей напористости, но это тем не менее очень качественная работа. Гостевые артисты тоже хорошо себя показали: Олег Изотов в «Пираньях» выдал первоклассное соло, а белорусский скрипач-виртуоз Олег Пауля дополнил своей партией «Страдивари». Дуэт Елены Мининой и Максима Самосвата тоже удался, и «Наперекор судьбе» — тому подтверждение.
2024-й выдался довольно плодовитым, вот ещё нескольких рекомендаций напоследок.
veresk — С этим ничего я не могу поделать Мельница — LIVE 25 Animal ДжаZ — Ян Lumen — Lumen & Orchestra Live Аферист — Как [ты] ч*вствуешь се6я сегодня??
В целом уходящий год отметился несколькими событиями: возрождением тренда на эмо, наплывом хаотик-хардкор-команд и модой на убойное рейв- и ска-звучание. Возвращение к ню-метальным корням тоже не обошло стороной отечественных рокеров.
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