Главные российские рок-альбомы 2024 года

Жуть жутью, но «Внимание! Пропал человек» не обделен романтичными и мелодичными припевами. Есть отголоски того самого постхардкора из начала десятых, а местами даже классика в духе Bullet For My Valentine или My Chemical Romance прослушивается. Превосходно сделанный альбом по всем канонам жанра. Надрывный, эмоциональный и хуковый.