Главные российские рок-альбомы 2024 года

Внутреннюю боль можно выразить не только метальными риффами и леденящим душу экстрим-вокалом. Основа нового лонгплея Bird Bone — это панк, приправленный щепоткой альт-рока, нойза и шугейза. Звучит не настолько брутально, как у тех же Stigmata, но накал драмы присутствует нешуточный. Экзистенциальный кризис, ярость от происходящего в мире, неразделённая любовь — даже самые банальные темы заиграли новыми красками. Композиции в «Лейтмотиве» напоминают дневниковые записи: они не только плавно перетекают одна в другую, но и дополняются по смыслу. Если хочется поорать в пустоту и потосковать по утраченной юности — вам сюда.