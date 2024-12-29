Главные российские метал-альбомы 2024 года

Единственное, в чём альбом проигрывает предшественнику Ethereal, — так это в вариативности. Гитарный звук вкупе с экстрим-вокалом звучат настолько напористо, что к середине хронометража успевают наскучить. Мелодичные припевы удались прекрасно, но кажется, будто создатели специально на них поскупились. Ведь в том же Ethereal хуковости хоть отбавляй. Хочется напевать и выворачивать душу наизнанку вместе с вокалистом. Тут такого не хватает. А жаль, ведь Дмитрий — очень талантливый сонграйтер.