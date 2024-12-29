Главные российские метал-альбомы 2024 года

Кто-то путает «тся» и «ться», а кто-то — отечественный рок и метал. И то и другое легко поправимо. Тем более что границы между жанрами стираются. Год выдался продуктивным на российские метальные новинки. Редактор «Рамблера» Юлия Краснодубец отобрала самые интересные.
Shokran — DUAT.
Shokran.
Какие только пертурбации не пережила отечественная ориентал-метал-формация за последние пять лет. Уход вокалиста Андрея Иващенко, тяжёлая травма гитариста Дмитрия Демьяненко… Последнее — особенно серьёзно, ведь речь идёт о главном идейном вдохновителе команды. Дмитрий попал в аварию и едва не лишился ноги, а вместе с ней — и жизни. Казалось, что после череды неудач Shokran никогда не выкарабкаются. Ан нет!
DUAT — альбом знаковый по многим причинам. Во-первых, он знаменует долгожданное возвращение группы в строй. Во-вторых, он ощущается как тёплая встреча со старыми друзьями. Ровно десять лет назад, в 2014 году, в одной студии собрались Сергей Раев, Дмитрий Демьяненко, Дмитрий Исаев и Родион Шевченко. Музыканты не раз расходились кто куда, но в 2024-м вновь вышли на сцену вместе.
DUAT от и до посвящен египетской мифологии. Каждый трек назван именем какого-нибудь бога. Ра, Имхотеп, Осирис, Исида… По стилистике есть перекличка с дебютником Supreme Truth. Гармонический минор, арпеджио на ситаре, экстрим-вокал — вот что их объединяет. Однако за десять лет многое поменялось, и Демьяненко тоже вырос как композитор. Риффы стали продуманнее, соло — виртуознее, а мелодические припевы моментально цепляют. Саунд-дизайн сделан отменно. Инструментальные и вокальные партии чётко ложатся в микс, а басы проникают в самые глубины подсознания.
Единственное, в чём альбом проигрывает предшественнику Ethereal, — так это в вариативности. Гитарный звук вкупе с экстрим-вокалом звучат настолько напористо, что к середине хронометража успевают наскучить. Мелодичные припевы удались прекрасно, но кажется, будто создатели специально на них поскупились. Ведь в том же Ethereal хуковости хоть отбавляй. Хочется напевать и выворачивать душу наизнанку вместе с вокалистом. Тут такого не хватает. А жаль, ведь Дмитрий — очень талантливый сонграйтер.
Тем не менее DUAT заслуживает места в топе за общее качество. Shokran вылизали релиз до блеска, и это невозможно не заметить.
Digimortal — «Белое знамя».
Digimortal.
Как должна выглядеть современная тяжёлая музыка на постапокалиптическую тематику? Послушайте новый альбом Digimortal, и вопрос отпадёт сам собой. Кузнецы отечественного индастриал-метала представили по всем параметрам великолепную работу. Особенно хочется похвалить гитаристов VADIM и BORDO: их риффы вполне сложны, вариативны и прекрасно сыграны. Клавишные партии тоже удались. Например, в «Пророке» звучит что-то среднее между трансом и госпельным хором, а «Ударная волна» и «Капитан» изобилуют космическими синтами. Уже по этому можно понять, что «Белое знамя» — альбом довольно разноплановый.
Временами здесь встречается более традиционный русский рок: тот же «Капитан» прямо-таки переполнен отсылками к «Траве у дома» группы «Земляне». Но потом вновь начинаются скачки между металкором, готикой и пауэр-металом. Порой даже симфонизмы завозят. А уж сколько тут референсов к ориенталу! Иногда кажется, будто Myrath включили. Трек «Миражи» очень уж похож на творчество кудесников из Туниса. И это комплимент.
Тексты тоже заслуживают внимания. Они полны метафор и при этом замечательно срифмованы. На современной тяжёлой сцене такое — редкость.
Вердикт: «Белое знамя» — может, и не прорывная, но всё ещё отлично сделанная работа.
Portvain — «Закат империи».
Portvain.
Стриминговые сервисы часто путаются в показаниях относительно этого альбома: то альтернатива, то электроника, то индастриал… Однако в своём профиле Portvain указал и хештег «метал».
Музыкант в одиночку умудрился создать настоящее звуковое безумие. Чумовой дарк-электро-грув тут перемежается с рейв-паттернами и метальными риффами, а мотивы моментально врезаются в память.
Вокальная подача Portvain скорее отсылает к классике индастриала, нежели к блэк-металу. Но ассоциаций с самым «демоническим» подвидом тяжёлой музыки всё равно избежать невозможно. В итоге получился качественный жанровый винегрет с изрядной долей мелодизма.
Мещера — «Песни вечных ветров».
Solids Music.
Сочетание блэк-метала, симфонизмов и фолка — идея отнюдь не новая, но в устах рязанской группы «Мещера» звучит невероятно убедительно. Причём уже второй раз. Прошлогодняя «Жатва» задала планку, а «Песни вечных ветров» сделали всё возможное, чтобы соответствовать.
От блэка здесь характерные барабанные перебивки, стремительные риффы и хаотичная энергетика. Вкрадчивый потусторонний шрайк-хрип — туда же. А вот от фолка и симфометала сюда подтянулись этнические напевы и академический вокал. Музыка звучит в хорошем смысле жутко и невероятно притягательно. Как песнь сирены с метальными риффами. Слушатель знает, что вот-вот попадёт в дьявольские силки, но не может остановиться… Вокал Александры Сидоровой составляет половину успеха пластинки.
Ни о какой мейнстримной хуковости в альбоме не идёт и речи. Это — чистейший андерграунд: как по подаче, так и по музыкальной составляющей. Но самые страшные твари всегда обитают в глубинах. Чем не повод насладиться их ужасающе мрачной красотой?
Lead Horizon — Neversatisfied.
Lead Horizon.
Что будет, если соединить Nova Twins и WARGASM (UK)? Получится Lead Horizon — группа девчонок из Новосибирска, рубящая метал в самой тяжёлой его ипостаси. Возможно, определённая часть слушателей и впрямь почувствует себя Neversatisfied, то есть «вечно недовольными». Кое-кто уже видит в Lead Horizon «Ранеток» на метальный лад: мол, и тексты бестолковые, и подача хаотичная, и музыка невнятная.
Вероятно, в таких людях говорит шовинизм. Ведь девочки — действительно хорошие музыканты. Вокалистка Лина Советова легко переключается между пением и речитативом, а ещё неплохо расщепляет. Гитаристка Ирина Тарарова пишет по-настоящему убойные риффы с обилием «нулей» и джентового грува. Да и ритм-секция не подкачала: басистка Анна Епачинцева и ударница Людмила Барабанова (чувствуете иронию?) придают порядка всей этой вакханалии.
Наконец, герлз-бэнд постоянно экспериментирует со звучанием. Пародийный многострунный тяжеляк на манер Stevie T сменяется чувственно-эстетичным трэпом Sin, a Stay Away моментально вызывает ассоциации с уже упомянутыми нами WARGASM (UK). Референсы в сторону флагманов джента Periphery тут и вовсе на каждом углу. Эти девочки постоянно удивляют. Итого мы имеем развлекательный аттракцион с отменными музыкантами.
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