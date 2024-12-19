О чем главные песни Эдит Пиаф

Героиня этой песни работает в гостинице, куда приходит влюбленная пара, чтобы снять номер на один день — а когда приходит время выезжать, она узнает, что оба они покончили с собой. Героиня вспоминает, как много солнца было в их глазах и сокрушается, что ситуация, которая для погибших была кульминацией всей жизни, для нее — лишь печальная часть повседневной рутины.