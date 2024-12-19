О чем главные песни Эдит Пиаф

19 декабря исполняется 109 лет Эдит Пиаф — легенде французского шансона и одной из самых знаменитых французских певиц в истории. У певицы была очень непростая судьба: она родилась слепой (в шесть лет прозрела), рано лишилась матери, несколько лет жила у тетушки, содержавшей публичный дом.
Сложная жизнь к тому же оказалась недолгой: уже в 47 лет певицы не стало. Но за это время она успела прославиться во Франции и объездить с гастролями весь мир, записать больше 400 песен и навеки остаться в сердцах слушателей.
Песни французского шансона часто строятся вокруг истории, и в песнях Пиаф они тоже были — и часто, пусть и метафорично, рассказывали о жизни самой певицы. В честь дня рождения Эдит Пиаф вспоминаем несколько ее песен и рассказываем их сюжет, а также истории, с ними связанные.
La vie en rose
Жизнь в розовом цвете (1945)
Песню «Жизнь в розовом цвете» Пиаф изначально сочинила для подруги, которой была многим обязана — Марианны Мишель. Сюжет песни строится на образе любви к главному человеку в жизни. Припев начинается строками «Когда он обнимает меня… И шепчет мне на ушко… Жизнь предстает в розовом свете».
Через два года после написания песни Пиаф спела ее и сама — а дальше песня стала ее визитной карточкой. В 2007 году вышел биографический фильм о великой певице, где ее сыграла Марийон Котияр — назван он был именно в честь этой песни.
Hymne à l'amour
Гимн любви (1949)
«Пока мое тело будет трепетать в твоих объятиях, мне не важны никакие проблемы», — каждой строчкой в этой песне Пиаф рассказывает об идеальной и всепоглощающей любви. Легко можно было бы решить, что сюжет песни — абстрактный и применим к чувству каждого, но в момент написания этих слов певица думала о вполне конкретном человеке: боксере Марселе Сердане, с которым у нее был головокружительный роман.
Сердан родился в Алжире и к 1948 году стал неоднократным чемпионом Франции и чемпионом мира в среднем весе. В Касабланке у него была жена и трое сыновей, а в 1947 году он встретил Пиаф и влюбился без памяти.
Журналисты, конечно же, стремились узнать подробности о связи двух знаменитостей. Чтобы разделаться с вопросами, Сердан устроил пресс-конференцию, на которой, не дожидаясь вопросов, заявил, что да, Эдит его любовница, но только потому, что он женат, а не будь он женат, тут же взял бы ее в жены.
На следующий день, как считается, ни одна газета не написала о любовной интриге, а Эдит Пиаф получила большой букет цветов с запиской: «От джентльменов. Женщине, которую любят больше всего на свете».
Padam… Padam…
Падам… Падам… (1951)
Эту песню на мотив вальса-мюзет Норбер Гланцберг и Анри Конте написали специально для Пиаф. Ее героиня невозмутимо и размеренно движется по жизни, и вспоминает потери и несостоявшиеся любовные связи. Авторы, прежде всего, намекали на Марселя Сердана — в тот самый 1949 год, когда Пиаф посвятила ему песню, боксер трагически разбился во время авиаперелета Париж-Нью-Йорк.
Слово «падам», помимо отбивания ритма, также созвучно Панаме — так в творческих и маргинальных кругах в то время называли Париж, главный город певицы.
Sous le ciel de Paris
Под небом Парижа (1954)
Эту песню, ставшую своеобразным гимном Парижа и французской песни вообще, написал для одноименного фильма Юбер Жиро. Сюжет фильма — переплетение множества судеб разных жителей французской столицы. В песне же поется о том, как она парит над Парижем, проносится над его знаковыми местами и достопримечательностями и поселяет любовь в сердце юноши.
Для фильма песню спел Жан Бретеньер, а через несколько лет эта сделала Пиаф, и мелодия обрела настоящую популярность. С тех пор ее пел, наверное, каждый значимый французский исполнитель.
Les amants d'un jour
Любовники на один день (1956)
Героиня этой песни работает в гостинице, куда приходит влюбленная пара, чтобы снять номер на один день — а когда приходит время выезжать, она узнает, что оба они покончили с собой. Героиня вспоминает, как много солнца было в их глазах и сокрушается, что ситуация, которая для погибших была кульминацией всей жизни, для нее — лишь печальная часть повседневной рутины.
La foule
Толпа (1957)
Изначально эта песня была перуанским вальсом: ее написал аргентинец Анжель Кабраль еще в 1936 году. В испанской версии исполнитель признается, что порвал с любимым человеком из-за неверности, но хочет скрыть свои страдания от общества.
В 1957 году, будучи на гастролях в Буэнос-Айресе, Пиаф услышала эту песню в исполнении Альберто Кастильо и захотела добавить ее себе в репертуар. Мишель Ривгош написал для музыки новые слова: о бурном празднике на городских улицах, где бурлящая толпа сперва сводит певицу с мужчиной, в которого она влюбляется с первого взгляда, а затем столь же неумолимо разлучает их навсегда.
Milord
Милорд (1959)
Эта песня — о любви простой портовой девушки в состоятельного британского джентльмена, а ее действие разворачивается в порту Лондона. Певица написала его, когда сама была влюблена — вместе с шансонье Жоржем Мустаки. Ему было чуть больше 20, Пиаф — чуть больше 40, и между ними завязался кратковременный роман, который подарил миру эту песню.
Non, je ne regrette rien
Нет, я ни о чем не жалею (1960)
Героиня этой песни на разные лады повторяет, что в ее жизни было много лишений и испытаний, но она не жалеет ни о чем. Эту песню написали специально для Пиаф Шарль Дюмон и Мишель Вокер, вдохновлявшиеся ее собственной биографией — на долю певицы выпало немало испытаний. Песня вдохнула в измотанную болезнями Пиаф второе дыхание, и она стала еще популярнее.
Певица посвятила эту песню Французскому Иностранному легиону. Она стала полковой песней Первого иностранно-парашютно-десантного полка, который выступил против генерала де Голля во время путча 1961 года. Покидая казармы после того, как мятеж был подавлен, легионеры распевали именно эту песню.