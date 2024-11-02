Главные награды конкурса «Миссис Вселенная классик — 2024» получили россиянки

Аникина вместе с мужем ведет семейный бизнес во Владимирской области. В семье трое детей и уже есть внучка. Сейчас Наталья работает над созданием собственной коллекции одежды. Ранее она получила титул «Миссис Владимирская земля» и «Вторая вице-миссис Россия Мира Classic».