Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные награды конкурса «Миссис Вселенная классик — 2024» получили россиянки

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Жительницы Москвы и Владимира завоевали титулы международного конкурса красоты «Миссис Вселенная классик — 2024» (Mrs. Universe Classic 2024). Об этом сообщили ТАСС организаторы конкурса с российской стороны.

Источник: AP 2024

Финал конкурса завершился в Софии 1 ноября.

«Москвичка Ольга Игнатьева получила Гран-при международного конкурса красоты “Миссис Вселенная классик — 2024” (“Mrs. Universe Classic”), а жительница Владимира Наталья Аникина — титул “Третья вице-миссис Вселенная Classic — 2024”, — сообщили организаторы.

Участие в конкурсе приняли победительницы национальных этапов в возрасте от 45 лет, среди них представительницы США, Великобритании, стран ЕС и АТР.

Игнатьева летом стала «Миссис Россия Мира Classic», а в начале октября получила три призовых титула на международном конкурсе «Миссис Организация Объединенных Наций — 2024» в Индии. Она — кандидат экономических наук, бизнесвумен, нейропсихолог и основательница академии личностного роста для женщин, воспитывает четверых детей.

Аникина вместе с мужем ведет семейный бизнес во Владимирской области. В семье трое детей и уже есть внучка. Сейчас Наталья работает над созданием собственной коллекции одежды. Ранее она получила титул «Миссис Владимирская земля» и «Вторая вице-миссис Россия Мира Classic».