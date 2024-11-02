Главные награды конкурса «Миссис Вселенная классик — 2024» получили россиянки

Финал конкурса завершился в Софии 1 ноября.
«Москвичка Ольга Игнатьева получила Гран-при международного конкурса красоты “Миссис Вселенная классик — 2024” (“Mrs. Universe Classic”), а жительница Владимира Наталья Аникина — титул “Третья вице-миссис Вселенная Classic — 2024”, — сообщили организаторы.
Участие в конкурсе приняли победительницы национальных этапов в возрасте от 45 лет, среди них представительницы США, Великобритании, стран ЕС и АТР.
Игнатьева летом стала «Миссис Россия Мира Classic», а в начале октября получила три призовых титула на международном конкурсе «Миссис Организация Объединенных Наций — 2024» в Индии. Она — кандидат экономических наук, бизнесвумен, нейропсихолог и основательница академии личностного роста для женщин, воспитывает четверых детей.
Аникина вместе с мужем ведет семейный бизнес во Владимирской области. В семье трое детей и уже есть внучка. Сейчас Наталья работает над созданием собственной коллекции одежды. Ранее она получила титул «Миссис Владимирская земля» и «Вторая вице-миссис Россия Мира Classic».