Главные факты об Олимпиаде-2024 в Париже

Реже всех в Олимпиадах участвовали Южный Судан и Косово: обе страны участвовали в Играх лишь два раза в 2016 и 2021 годах. Объясняется это тем, что Южный Судан получил независимость от Судана лишь в 2011 году. Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, не было признано большинством стран мира (в том числе и Россией), не вступило в ООН, но тем не менее в 2014 году было принято в МОК.