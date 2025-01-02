Главные астрологические события 2025 года: что они принесут России и как изменят мир

— Кстати, оно резонирует с полнолунием 15 декабря, потому что находится практически в тех же градусах. Это полнолуние будет непосредственно связано с затмением. Как человек будет относиться к себе и к другим людям в этом полнолунии, так это и отразится на рабочих делах и на здоровье в лунном затмении, — объяснила эксперт.