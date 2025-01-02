Главные астрологические события 2025 года: что они принесут России и как изменят мир

Первые затмения Луны и Солнца
Первое затмение 2025 года будет лунным. Оно придется на полнолуние 14 марта. Затмение произойдет в 24-м градусе созвездия Девы.
— Кстати, оно резонирует с полнолунием 15 декабря, потому что находится практически в тех же градусах. Это полнолуние будет непосредственно связано с затмением. Как человек будет относиться к себе и к другим людям в этом полнолунии, так это и отразится на рабочих делах и на здоровье в лунном затмении, — объяснила эксперт.
Затмение будет связано с рабочими моментами и здоровьем человека, потому что за это отвечает знак Девы.
— Солнечное затмение тоже будет в марте. Оно всегда происходит на новолуние. Затмение пройдет в Овне. В этом же знаке солнечное затмение произошло 8 апреля 2024 года, после чего на Объединенные Арабские Эмираты обрушилось наводнение, — добавила астролог.
Как затмения и положения планет влияют на людей
Лунное затмение затрагивает внутренние процессы, а солнечное затмение — внешние процессы, социальные процессы и вопрос карьеры. Периоды лунного затмения в полнолунии бывают самыми сильными для женщин, в то время как солнечного — для мужчин.
— Важный момент в 2025 году: его начало на позиции Марс — Плутон. Это вторая позиция на ретроградном Марсе, которая продлится до 24 февраля, и точная позиция будет 3 января 2025 года. Поэтому начиная уже с 26-го числа последней недели декабря этого года и первой декады января будет очень опасный, катастрофичный период для всей планеты, — предупредила собеседница «ВМ».
В опасный период могут случиться разжигания конфликтов в мировых процессах. Плутон отвечает за власть — события высшей энергии, которые не зависят от человека. В то же время Марс, тем более ретроградный, сулит проигрыш тем, кто раздувает конфликты.
— Нужно будет смотреть, что случится
В период Плутона опасно опускаться с аквалангом на дно океана или отправляться в морские путешествия, ведь Плутон — это бог подземного царства Аид. В свою очередь Марс опасен для тех, кто идет в горы. Нужно быть аккуратными и желательно отправляться в те места, где уже были люди. Путешествия в новые места во время ретроградной планеты нежелательны.
Никаких свадеб в ретроградную Венеру
— Ретроградная Венера у нас начинается уже 2 марта, она продлится до 13 апреля. Поэтому на март лучше не планировать свадьбы, ведь ретроградная Венера отвечает за деньги, отношения и выбор людей, — посоветовала эксперт.
Ретроградная Венера случается раз в полтора года, а ретроградный Марс — раз в два года. Так совпало, что второй продлится до 24 февраля, а следом почти сразу же наступит первая. Человечеству просто некогда будет вздохнуть — предстоит работа над ошибками.
— В ретроградную Венеру идет прояснение отношений с людьми. Возможно, с кем-то вы расстанетесь — с тем, с кем не по пути. Венера символически отвечает за брак — это седьмой дом в классике, но у кого-то он может отвечать за недвижимость, за детей и так далее. В этих областях и будут происходить различные процессы, — подчеркнула астролог.
Благоприятный аспект в ретроградную Венеру ожидается 4 апреля, он будет связан с Сатурном и Ураном. Эти планеты взаимодействуют с правительственными кругами и властью. В этот период могут пройти чистки в правящих кругах, но это многим пойдет на пользу.
Что предсказывали провидцы на 2025 год
— Сатурн также 21 апреля будет соединяться с восходящим углом, поэтому здесь судьба поможет властным структурам сделать все благоприятно. Апрель будет очень напряженный, потому что Уран в этом месяце будет проходить точку Алголь. Это потеря головы в прямом или переносном смысле слова. Здесь возможно повышение цен на одежду, нужные инструменты для производства, на все в сельском хозяйстве, — отметила собеседница «ВМ».
Аспект конца 2024 года повторится в 2025-м
Что касается конца 2024 года, то он тоже будет напряженным. Незадолго до Нового года, 25 декабря, настал важный аспект: квадрат двух социальных планет — Юпитера и Сатурна.
— К тому же 8 декабря развернулся Нептун, и до 24 декабря он будет замедленным. Поэтому то будет хотеться спать, то одолеет бессонница, то будут происходить непонятные ситуации. Как только закончится Нептун, начнут работать квадратуры двух социальных планет. Экономические отношения и правительственные круги будут в конфликте, — рассказала Кузнецова.
Этот аспект повторится 15 июня 2025 года — две недели до этой даты и две недели после будут раздирающие решения в этих областях влияния. Кроме того, будет квадрат Юпитера с Нептуном.
Периоды ретроградного Меркурия и Сатурна
— Ретроградный Меркурий будет с 15 марта по 7 апреля. Он накладывается на период ретроградной Венеры. Мысли, деньги и отношения будут требовать проработки для каждого человека. Меркурий будет разворачиваться в Овне, — добавила астролог.
Следующий период ретроградного Меркурия продлится с 18 июля по 11 августа, в этот раз он будет в знаке Льва.
— Дальше с 13 июля начнется ретроградный Сатурн, и продлится он полгода. В это время не стоит менять работу. Если же вы все же хотите сменить место, то нужно сделать это в период с 25 февраля по 12 июля. Можно искать временную работу или устраиваться через протеже, — рекомендует эксперт.
Вторая серия затмений года
Серия затмений произойдет в сентябре. Лунное затмение произойдет 7 сентября в 16-м градусе созвездия Рыб, поэтому оно затронет всех представителей водных знаков зодиака, а также Дев, Стрельцов и Близнецов, рожденных вблизи этого градуса.
— Солнечное затмение будет 21 сентября в 30-м градусе Девы. Это событие будет больше касаться Дев, первой декады Весов, Рыб в последней декаде, первой декады Овна, Стрельцов и Близнецов, — отметила собеседница «ВМ».
В ноябре пройдет третий период ретроградного Меркурия — с 9 по 29 ноября. Эта планета еще пройдет по оси катастроф в начале и конце месяца.
Как астрологические события 2025 года повлияют на мир
— Напряженные периоды 2025 года — январь, февраль, март, апрель. Военные действия должны утрястись к маю, когда закончится последняя позиция Марс — Плутон. Возможно, будет ослабление специальной военной операции — она не закончится, но будет уже не в такой форме, как сейчас, — подчеркнула Кузнецова.
Телец 8 июля войдет в знак Близнецов — с этого момента закончится рост цен. Окончательно этот процесс завершится 28 апреля 2026 года, когда в знак Близнецов войдет Уран.
— Многие говорят о дефолте. Но вряд ли он случится — скорее, будет большая инфляция. Вероятно, ослабление доллара пойдет уже в 2026 году, — заключила астролог.