Главную роль в «Пиратах Карибского моря» могут отдать афроамериканке

Ранее, 5 февраля, канадский кинорежиссер, обладатель премий «Оскар» Джеймс Кэмерон сообщил, что он и его команда завершили работу над сценарием пятого фильма киновселенной «Аватар». Также он поделился, что у них уже есть идеи для развития сюжета в следующих частях. По его словам, будущее «Аватара» как франшизы будет развиваться по примеру других известных саг — «Звездных войн» и «Звездного пути».