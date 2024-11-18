Главную новогоднюю елку страны нашли в Подмосковье

В конкурсе участвовало 25 деревьев Московской области, рассказали в ведомстве. Проехав более трех тыс. километров, комиссия выбрала ель из деревни Знаменка Можайского городского округа.
«Финалистка конкурса имеет параметры: высота 30 метров, возраст 90 лет, обхват ствола 60 сантиметров, размах нижних ветвей составляет 8 метров», — объяснили свой выбор в управделами президента.
Кроме того, дерево имеет насыщенную окраску хвои и пирамидальную форму, все его ветки — необходимой для удобной транспортировки толщины, добавили в ведомстве.
В прошлом году главной елкой страны была 25-метровая ель из поселка Фряново в городском округе Щелково. Возраст дерева составил 84 года, диаметр ствола — 60 см.