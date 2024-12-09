Главную новогоднюю ель России спилят в Подмосковье

Специалисты выбрали дерево из нескольких десятков. Оно растет вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области, куда может подъехать автопоезд для доставки ели в Кремль. Главная новогодняя елка в 2024 году на шесть лет старше той, что украшала Соборную площадь в прошлый раз, ей 90 лет. Высота же дерева, как и у того, что было отобрано в 2023 году, — 25 м.