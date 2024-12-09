Главную новогоднюю ель России спилят в Подмосковье

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Главная новогодняя ель России сегодня будет спилена в Московской области. Через пару дней ее привезут в Кремль.
Специалисты выбрали дерево из нескольких десятков. Оно растет вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области, куда может подъехать автопоезд для доставки ели в Кремль. Главная новогодняя елка в 2024 году на шесть лет старше той, что украшала Соборную площадь в прошлый раз, ей 90 лет. Высота же дерева, как и у того, что было отобрано в 2023 году, — 25 м.
Планируется, что специальный автопоезд доставит ель в Кремль в полночь 12 декабря.
Живую ель на Соборной площади Кремля устанавливают с 1996 года. В 2001—2005 годах из-за сильных морозов, которые помешали спилить и перевезти дерево, его заменяли на искусственное.