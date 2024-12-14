Главную новогоднюю ель Петербурга установили на Дворцовой площади

Накануне в городе открылся новогодний каток на Конюшенной площади, он будет работать по 12 января. Санкт-Петербургский Ледовый театр будет показывать на катке новогодние ледовые представления. Блоки спектаклей пройдут с 18 по 21 декабря и со 2 по 12 января. В 2024 году это будет спектакль «Щелкунчик». В нем примут участие действующие спортсмены и артисты Санкт-Петербургского Ледового театра, а также его художественный руководитель — олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Бережная. В качестве специальной гостьи в нескольких представлениях планируется участие чемпионки мира по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой.