Главную новогоднюю ель Петербурга установили на Дворцовой площади

«Сегодня ночью главную городскую елку привезли на Дворцовую площадь. Новогодняя красавица более 23 м высотой — из Выборгского района. Уже начали украшать — как и в прошлом году, в ретро-стиле, полюбившемся петербуржцам и гостям города», — сказано в сообщении.
В оформлении ели будут использованы традиционные для 1950−60-х годов флажки, серпантин, ретро-лампочки, елочные игрушки в форме шаров, домиков, снеговиков, лошадок, конфет, щелкунчиков. На макушке дерева установят пятиконечную звезду. Всего на елке разместят более 300 елочных игрушек с ручной росписью, более 7 тыс. м светодиодных гирлянд. Ель простоит на Дворцовой площади до 14 января.
Накануне в городе открылся новогодний каток на Конюшенной площади, он будет работать по 12 января. Санкт-Петербургский Ледовый театр будет показывать на катке новогодние ледовые представления. Блоки спектаклей пройдут с 18 по 21 декабря и со 2 по 12 января. В 2024 году это будет спектакль «Щелкунчик». В нем примут участие действующие спортсмены и артисты Санкт-Петербургского Ледового театра, а также его художественный руководитель — олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Бережная. В качестве специальной гостьи в нескольких представлениях планируется участие чемпионки мира по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой.