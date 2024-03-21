Главную математическую награду дали за исследование хаотичности Вселенной

Комитет Абелевской премии назвал несколько направлений работы Талагранда. В первую очередь, это изучение случайных процессов: температуры, уровня воды в реке, высоты океанских волн, веса младенцев, взлетов и падения акций на бирже, эти работы нашли применение в математической физике и статистике. К примеру, строящий дом у реки желает понять, какова вероятность наводнения. «Вы относитесь к уровню воды как к случайному процессу, он развивается с течением времени, и вы хотите найти максимум, который уровень может достичь за 25 лет», — сказал глава комитета Хельге Холден.