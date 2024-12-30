Главное за неделю: Дима Билан хочет отказаться от псевдонима, новый трек Ким Кардашьян и фристайл от Tyler, the Creator

До Нового года остались считаные дни, и за это время может произойти все что угодно. За прошедшую неделю артисты успели удивить и своими громкими заявлениями, и выпуском неожиданных треков. Обо всем этом читайте в нашем новом дайджесте.
Новости недели.
Дима Билан хочет отказаться от своего псевдонима.
Для кого-то эта информация может стать шокирующей, но Диму Билана на самом деле зовут Виктор. В самом начале карьеры певец взял себе псевдоним в честь дедушки. Сейчас же артист начал задумываться о возвращении к своему родному имени, так как, по его мнению, он недостаточно уделял внимание этой «плоскости жизни».
Tyler, the Creator выпустил фристайл под бит Кендрика Ламара.
Tyler, the Creator на премьере фильма «Урока игры на фортепиано», 19 ноября 2024 годаIMAGO/Jeffrey Mayer/www.globallookpress.com.
Хип-хоп-исполнитель Tyler, the Creator выложил в свои социальные сети видео, в котором зачитал рэп под бит Кендрика Ламара из трека hey now (2024). Кто знает, может быть, в будущем нам стоит ожидать и другого сотрудничества музыкантов.
Слава КПСС снял видео, как удаляет предстоящий альбом «Россия14».
Страница Славы КПСС в VK.
Рэпер Слава КПСС лишил нас возможности услышать альбом «Россия14», публично удалив папку, в которой хранились записи. Пластинка должна была завершить трилогию, начавшуюся с лонгплеев «Россия34» и «Россия24». Слава объяснил свое решение тем, что ему надоела «травля» от проекта «Риса за творчество» и его создателя Фломастера, который дал плохую оценку первому альбому из этой серии.
Ким Кардашьян выпустила кавер на рождественский хит Santa Baby.
Звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель Ким Кардашьян вспомнила, что она еще и поет. Спустя 13 лет музыкального затишья артистка представила кавер на рождественскую композицию Santa Baby, изначально исполненную Эртой Китт в 1953 году. Продюсером трека выступил барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер, также известный как муж старшей сестры Ким — Кортни.
Звук выяснил, какие звуки ассоциируются у россиян с Новым годом.
Как показывает опрос HiFi-стриминга Звук, почти половина россиян (43%) считает бой курантов самым новогодним звуком. О празднике респондентам также напоминают музыка из новогодних фильмов (27%), звон бокалов (25%), шипение бенгальских огней (13%) и хруст снега под ногами (9%). А в топ-3 самых новогодних песен вошли композиции «В лесу родилась елочка» Леонида Бекмана (20%), «Кабы не было зимы» Юрия Энтина и Евгения Крылатова (13%) и «Звенит январская вьюга» композитора Александра Зацепина (12%).
Релиз недели.
unique, nkeeei, ARTEM SHILOVETS, Voskresenskii, Wipo, AQYLA — «Новогодняя».
KOALA MUSIC.
Белорусские рэперы, выстрелившие в 2024-м, решили закрепить свой успех выпуском песни под простым, но говорящим названием «Новогодняя». В этом треке вы найдете привычную для рэперов лирику про женщин и успешный успех, а также винтажное звучание, будто сбежавшее из нулевых. Особенно понравится «Новогодняя» тем, чье лето прошло под песню «ГЛАМУР» (2024).
Материал недели.
Что за песня «Сигма Бой», и в чем ее феномен.
Песню «Сигма Бой», завирусившуюся не только в России, но и за ее пределами, сложно выбросить из головы, как бы вы ни старались. О том, кто поет этот трек и почему он стал так популярен — читайте в нашем новом материале.
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