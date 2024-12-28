Главное — правильно желать: как появились инфоцыгане

Не первый год в соцсетях появляются объявления о проведении марафонов желаний, курсах саморазвития и достижения абстрактного успеха. И мало кто знает, что индустрия инфоцыганства появилась не в настоящее время, а еще в XIX веке.
В журнале «Нож» рассказали, как появились инфоцыгане и откуда они берут идеи.
Идея селфхелпа
Считается, что селфхелп — идея протестантов. Одна из ключевых черт их теологии. Она состояла в вере в то, что некоторые люди избранны Богом для спасения, в то время как другим предначертано попасть в Ад.
По мнению классика социологии Макса Вебера, эта идея приводит к своеобразному неврозу у последователей: постоянным сомнениям в том, избран ли ты Богом.
Знаком избранности, конечно, считался финансовый успех, так как только носитель таких моральных ценностей, как трудолюбие, рациональность и ответственность мог добиться высокого заработка.
Такие взгляды противоречат традиционному католическому отношению к богатству как к следствию греха стяжательства. Поэтому нет ничего удивительного в том, что индустрия инфоцыганства появилась в протестантских странах, а именно в викторианской Англии.
Книга журналиста Сэмюэля Смайлса «Самопомощь» (Self-help) вышла в 1859 году и была основана на жизнеописаниях выдающихся личностей того времени. Их успех, по мнению автора, был обусловлен трудолюбием, упорством и готовностью полагаться исключительно на собственные силы.
Бестселлер Сэмюэля
Смалс активно призывал читателей развивать такие же моральные качества, какие есть у него самого. Он сам пытался заниматься политикой и бизнесом, но ни там, ни там не смог построить карьеру. И лишь после этого он ушел в коучинг.
Сразу после выхода книга «Самопомощь» стала бестселлером: за первый год было продано 20 тысяч экземпляров, а в течение жизни Смайлса — 250 тысяч. Произведение было переведено на основные мировые языки, его высоко оценивал драматург Бернард Шоу, а основатель компании Тойота Сакиди Тойеда признался, что это самый важный текст в его жизни.
На эту идею поп-психология опирается и в современном мире.
Первые разоблачители
Смайлс говорил о связи благосостояния и морали, а также не сводил понятие успеха к его материальной составляющей. Более поздние авторы были поверхностнее и тут же становились мишенью для критики.
Английский писатель Гилберт Честертон говорил, что «“успеха” вообще не существует или, если хотите, не существует неуспеха. “Преуспеть” и “быть” — одно и то же. Миллионер преуспел в том, чтобы стать миллионером, осел — в том, что стал ослом. Живому удалось выжить, мертвому — умереть. “.
Богатство и оккультизм
Движение «Новое мышление» возникло в конце 19 века в США. Его основателем стал часовщик Финеас Паркхерст Куимби, который был последователем идей Франца Месмера — немецкого врача, гипнотизера и шарлатана.
Основная идея Месмера была в существовании «животного магнетизма» — таинственной силы в людях, способной излечивать болезни. Куимби же отказался от этого и решил, что источник силы целителей и проповедников прошлого заключался в их оптимистическом мышлении и способности внушить его другим.
Ученица Куимби даже создала на основе его идей массовое американское религиозное движение.
Медитация — лекарство от всех болезней
В рамках «Нового мышления» были созданы основные концепции современного инфоцыганства: «позитивное мышление», «закон притяжения», «энергия», «визуализация», «аффирмации».
Существует мнение, что все, о чем мы думаем, может воплотиться в жизнь, главное — правильно мыслить, убеждать в возможном успехе самого себя и визуализировать желания.
Одной из самых опасных идей «Нового мышления» является холистическая медицина. Согласно ей, все болезни, в том числе онкология, лечатся посредством изменения мышления.
Продажа воздуха
«Новое мышление» исследователи делят на светское и религиозное направления. Представители первого больше фокусируются на практических способах достижения успеха, не говорят о Боге, энергиях и так далее. Яркий пример — Дейл Карнеги, автор таких книг, как «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» и «Как перестать беспокоиться и начать жить».
Так же, как и Смайлс, Карнеги не добился успеха в бизнесе. Более того, он бросил высшее образование, и устроился преподавать ораторское мастерство в в Ассоциацию молодых христиан — некоммерческую волонтерскую организацию.
Полученный опыт позволил Карнеги написать несколько книг по ораторскому мастерству.
Вред и инфоцыганство
Многие считают, что популяризация психологии началась с публичного выступления Зигмунда Фрейда в 1909 году. Базовые идеи Фрейда — например, существование бессознательного, концепция «травмы», поиск источника всех проблем в семье — стали частью популярной культуры и движения New Age.
Работа психотерапевтов была в основном сосредоточена на помощи людям, пережившим психологическую травму. Однако в более широких массах появился спрос на практики, которые помогли бы чувствовать себя счастливее.
В ответ стала появляться позитивная психология, которая перевернула академическую.
Выход на мировой рынок
Позитивная психология официально появилась в 1998 году, ее основателем стал Мартин Селлингман, президент Американской психологической ассоциации.
В языке популярной психологии часто использовались такие термины, как «позитивное мышление», «оптимизм», «процветание», «надежда», «позитивные эмоции», в то время как в официальной психологии к этим понятиям и связанными с ними практиками относились с подозрением.
В настоящее время психология и поп-психология стали использовать один язык. Объединение позитивной психологии и рынка практик самопомощи создало полноценную индустрию счастья. Особенно сильно на ее развитие повлиял мировой экономический кризис в 2008 году. Он создал ситуацию неопределенности, поэтому люди стали обращать внимание на всяческие аффирмации, марафоны желаний и так далее, чтобы достичь благополучия.
И с годами индустрия инфоцыганства получает все больше денег с простых людей, что говорит о том, что общество стало тревожным, а люди устали, поэтому идут на все, чтобы у них наладилась жизнь.
Еще одна популярная вещь в современном мире — гадания на картах Таро. Ранее мы рассказали, верят ли сами тарологи в собственные предсказания.