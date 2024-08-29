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Главное, чтобы не горчил. Шеф-повар поделился 5 секретами выбора баклажана

Рассказываем, как выбрать самый лучший баклажан, который не горчит.

Источник: shutterstock

Приходишь на рынок в конце лета, и глаза разбегаются. Столько разных овощей. И король прилавков — фиолетовый баклажан. Это самый лучший овощ для быстрых блюд и закусок. Поджарить, запечь, потушить — вкусно любое блюдо. Главное, чтобы баклажан не горчил, кожура не была дубовой, а семена — огромными.

Вроде бы, что сложного в покупке баклажанов. Но на самом деле требований к этому овощу у нас достаточно много. Своими секретами по выбору баклажанов поделился Григорий Лещенко, шеф-повар ресторана MEDI:

— Одно из главных правил выбора — избегать больших экземпляров баклажанов. Как раз они могут горчить, и в них может быть много семян. Берите небольшие овощи.

Яркие и гладкие

Ищите баклажаны с ярким, насыщенным цветом, который может варьироваться от глубокого фиолетового до черного. Избегайте потемневших или пятнистых.

Баклажаны должны быть гладкими и округлыми, без вмятин или повреждений.

Нажим

При нажатии на кожицу она должна немного пружинить и возвращаться в исходное положение. Если вмятина остается, баклажан, скорее всего, перезрел.

Плодоножка

Очень важный аспект — зеленый стебель или плодоножка. Она должна быть зеленой и свежей. Если стебель сухой или коричневый, это может указывать, что баклажан не свежий, долго лежал перед продажей.

Взять не горькие

Молодые и маленькие баклажаны менее горькие, чем крупные. Также у старых и поврежденных плодов выше вероятность горечи во вкусе.

Сортовые

Сейчас появилось много сортов баклажанов: продают круглые, белые, светло-фиолетовые, в крапинку. Рекомендую пробовать, сортовые баклажаны могут отличаться от привычных нам как по вкусу, так и по текстуре. И они могут меньше горчить, иметь более сладкий вкус. Например, за него ценят белые баклажаны, у них более мягкий вкус. А круглые баклажаны — более мясистые и сочные.

Салат из баклажанов с креветками

Автор рецепта — Мидо Мустафа, шеф-повар ресторана BIWON.

2 порции.

100 г очищенного баклажана.

40 г картофельного крахмала.

140 г томатов без кожицы.

150 г креветок.

40 мл оливкового масла.

60 г авокадо.

30 г красного лука.

30 г бобов эдамаме.

15 г кинзы.

4 г кумина.

Для соуса:

20 г терияки.

кунжутное масло.

чеснок по вкусу.

10 г соуса свит чили.

Шаг 1. Нарезать баклажаны крупным кубиком, посолить, просушить, обвалять в крахмале и обжарить во фритюре.

Шаг 2. Бобы эдамаме ошпарить горячей водой.

Шаг 3. Креветки обжарить на масле с добавлением кумина.

Шаг 4. Лук нарезать соломкой, помидоры разделить на четыре части, авокадо нарезать.

слайсами-четвертинками.

Шаг 5. Соединить и хорошо размешать все ингредиенты для соуса.

Шаг 6. Соединить в салатнике все ингредиенты, заправить соусом, перемешать.

Шаг 7. Подавать в глубокой тарелке.

Зеленое карри с курицей и баклажанами.

Рецепт Артема Мартиросова, шеф-повара ресторана Black Thai.

120 г куриного филе.

60 г тайских баклажанов.

100 г кокосового молока.

60 г стручковой фасоли.

15 г зеленой пасты карри.

30 г мини-кукурузы.

10 мл соевого соуса.

свежий зеленый базилик.

мята, кинза.

30 г лемонграсса.

листья кафирского лайма.

60 г листьев бок-чой.

200 мл куриного бульона.

10 г коричневого сахара.

1 ч. л. рыбного соуса.

30 мл подсолнечного рафинированного масла.

1 г перца чили.

Шаг 1. Нарезанные ломтиками тайские баклажаны отварить до готовности на медленном огне 10−15 минут.

Шаг 2. В сотейнике на растительном масле обжарить карри пасту с сахаром, после добавить кокосовое молоко, баклажаны, листья базилика, мяты, кинзы, крупно нарезанный лемонграсс, листья кафирского лайма. Хорошо все перемешать.

Шаг 3. Выложить куриное филе, нарезанное тонкими ломтиками, листья бок-чой, мини-кукурузу и фасоль.

Шаг 4. В заготовку ввести кокосовое молоко, соевый соус, рыбный соус, пару колечек чили перца.

Шаг 5. Довести до кипения. Томить 7−10 минут на медленном огне, не закрывая крышкой, давая выпариться лишней влаге.

Шаг 6. Подавать с отварным рисом.