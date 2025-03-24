«Главное, что все по закону». Семья погибшего высказалась об УДО Ефремова

Михаил Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП, получил условно-досрочное освобождение. Суд удовлетворил его прошение, и теперь актёр, отсидевший четыре года в колонии № 4, сможет вернуться к обычной жизни. Он пообещал бросить пить и больше не садиться за руль.
«Главный мой враг — это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни», — сказал он на заседании в Алексеевском районном суде Белгородской области, выступая по видеосвязи. Он также признался, что скучает по профессии и хотел бы приносить пользу обществу.
Препятствовать не стали
Родственники погибшего Сергея Захарова не стали препятствовать освобождению актёра. Адвокат семьи Александр Добровинский отметил, что близкие Захарова долго размышляли, но в итоге дали положительное решение на условно-досрочное освобождение. Для родственников погибшего главное, что все по закону.
«Я передавал предложение представителей Михаила Ефремова жене и сыну погибшего Сергея Захарова. Они долго думали, можно ли простить человека, который фактически лишил жизни мужа, отца. И когда они озвучили положительное решение, эта семья поразила меня в очередной раз своим великодушием и человечностью», — прокомментировал Добровинский.
При этом сам адвокат добавил, что не испытывает никаких эмоций по поводу выхода Ефремова на свободу.
«Журналисты задают вопрос о том, как я отношусь к тому, что Ефремов выходит на свободу. Никак, честно говоря. Всё было сделано по закону и на самом процессе и, очевидно, сегодня. Жалею я только об одном: мне кажется, было бы интереснее, если бы Ефремов находился в одном лагере со своим не так давно арестованным, бывшим адвокатом Пашаевым. Им было бы, что сказать друг другу. Особенно Ефремову», — добавил Добровинский.
Смертельное ДТП и приговор
Авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Актёр, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу на Jeep Grand Cherokee и врезался в автомобиль Lada Granta, за рулём которого находился 57-летний Сергей Захаров. От полученных травм водитель автомобиля Lada Granta скончался в больнице Института Склифосовского.
8 сентября 2020 года Пресненский районный суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Однако уже через четыре года, в конце февраля 2025 года Ефремов подал ходатайство об УДО.