«Главное, что все по закону». Семья погибшего высказалась об УДО Ефремова

«Журналисты задают вопрос о том, как я отношусь к тому, что Ефремов выходит на свободу. Никак, честно говоря. Всё было сделано по закону и на самом процессе и, очевидно, сегодня. Жалею я только об одном: мне кажется, было бы интереснее, если бы Ефремов находился в одном лагере со своим не так давно арестованным, бывшим адвокатом Пашаевым. Им было бы, что сказать друг другу. Особенно Ефремову», — добавил Добровинский.