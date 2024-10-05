Главная опасность сидра: на что обратить внимание перед употреблением напитка

В разгар «Октоберфеста» эксперты рекомендуют любителям сидра обращать особое внимание на то, каким способом был приготовлен напиток.
Перед употреблением важно узнать, был ли сидр пастеризован. В случае, если ответ отрицательный, лучше отказаться от его распития. Дело в том, что непастеризованные напитки не подвергаются термической обработке, а, значит, содержат потенциально опасные бактерии. Попав в организм, они могут стать причиной пищевого отравления разной степени тяжести.
В особенности не рекомендуется употреблять непастеризованный сидр беременным женщинам, пожилым и людям с ослабленной иммунной системой.
Чтобы отличить пастеризованный сидр от непастеризованного, эксперты рекомендуют обратить внимание на его цвет. Считается, что потенциально опасный напиток имеет немного мутноватый золотистый цвет. Помимо прочего, способ приготовления должен быть указан на этикетке производителя.
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