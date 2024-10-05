Главная опасность сидра: на что обратить внимание перед употреблением напитка

Перед употреблением важно узнать, был ли сидр пастеризован. В случае, если ответ отрицательный, лучше отказаться от его распития. Дело в том, что непастеризованные напитки не подвергаются термической обработке, а, значит, содержат потенциально опасные бактерии. Попав в организм, они могут стать причиной пищевого отравления разной степени тяжести.