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Главная опасность сидра: на что обратить внимание перед употреблением напитка

Согласно давней традиции, в Германии осенью проходит фестиваль «Октоберфест», на котором сидр пользуется особой популярностью. Однако эксперты рекомендуют употреблять сброженный напиток с особой осторожностью, ведь иногда он бывает непастеризованным.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Газета.Ру

В разгар «Октоберфеста» эксперты рекомендуют любителям сидра обращать особое внимание на то, каким способом был приготовлен напиток.

Перед употреблением важно узнать, был ли сидр пастеризован. В случае, если ответ отрицательный, лучше отказаться от его распития. Дело в том, что непастеризованные напитки не подвергаются термической обработке, а, значит, содержат потенциально опасные бактерии. Попав в организм, они могут стать причиной пищевого отравления разной степени тяжести.

Необработанный сброженный напиток может содержать сальмонеллу, кишечную палочку и криптоспоридий — простейших кокцидий.

В особенности не рекомендуется употреблять непастеризованный сидр беременным женщинам, пожилым и людям с ослабленной иммунной системой.

Чтобы отличить пастеризованный сидр от непастеризованного, эксперты рекомендуют обратить внимание на его цвет. Считается, что потенциально опасный напиток имеет немного мутноватый золотистый цвет. Помимо прочего, способ приготовления должен быть указан на этикетке производителя.

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